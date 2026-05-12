După ce a reușit să își egaleze cea mai înaltă clasare a carierei, Sorana Cîrstea a aflat că va avea o zi liberă înaintea semifinalei pe care o va disputa la Foro Italico.
Sorana Cîrstea va avea o zi de recuperare înaintea semifinalei de joi, 14 mai
Devenită prima semifinalistă a probei feminine individuale din ediția 2026, sportiva din România va aștepta desfășurarea meciului dintre Cori Gauff și Mirra Andreeva pentru a-și face precis planul de joc.
Joi, 14 mai, Sorana Cîrstea va primi fie replica americancei Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA), campioană în exercițiu a turneului de mare șlem de la Roland Garros, fie răspunsul rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani, 7 WTA).
Cîrstea: 0-3 cu Gauff și 0-1 cu Andreeva
Fără victorie în fața vreuneia dintre adversarele posibile în semifinala de la Roma, Sorana Cîrstea se poate încuraja cu parcursul extraordinar avut până acum, în turneu.
A învins, de la 0-1 la seturi și 0-2 la game-uri, în manșa secundă, liderul mondial, Arina Sabalenka, după care a confirmat victoria în meciuri complicate, cu Linda Noskova (13 WTA) și Jelena Ostapenko (36 WTA).
Fără set pierdut în optimi și în sferturi, Cîrstea va avea câteva ore în plus de odihnă la dispoziție, în raport cu oponenta din semifinală.
În plus, miza financiară vorbește de la sine, în aerul rarefiat al fazelor superioare de competiție. €260,220 este diferența de premiu dintre o finalistă a turneului WTA 1000 de la Roma, în 2026, €549,335, și cecul acordat celor patru semifinaliste, în valoare de €289,115.