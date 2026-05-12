GALERIE FOTO Când va juca Sorana Cîrstea în semifinalele turneului de la Roma. Numele adversarei de trecut pentru a ajunge în finală

Când va juca Sorana Cîrstea în semifinalele turneului de la Roma. Numele adversarei de trecut pentru a ajunge în finală Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea va avea la dispoziție o pauză mai lungă pentru a se reface optim înaintea semifinalei întrecerii WTA 1000 de la Roma.

TAGS:
WTA RomaTenis WTACori GauffMirra AndreevaSorana Cirstea
Din articol

După ce a reușit să își egaleze cea mai înaltă clasare a carierei, Sorana Cîrstea a aflat că va avea o zi liberă înaintea semifinalei pe care o va disputa la Foro Italico.

Sorana Cîrstea va avea o zi de recuperare înaintea semifinalei de joi, 14 mai

Devenită prima semifinalistă a probei feminine individuale din ediția 2026, sportiva din România va aștepta desfășurarea meciului dintre Cori Gauff și Mirra Andreeva pentru a-și face precis planul de joc.

Joi, 14 mai, Sorana Cîrstea va primi fie replica americancei Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA), campioană în exercițiu a turneului de mare șlem de la Roland Garros, fie răspunsul rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani, 7 WTA).

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wta roma 2026 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cîrstea: 0-3 cu Gauff și 0-1 cu Andreeva

Fără victorie în fața vreuneia dintre adversarele posibile în semifinala de la Roma, Sorana Cîrstea se poate încuraja cu parcursul extraordinar avut până acum, în turneu.

A învins, de la 0-1 la seturi și 0-2 la game-uri, în manșa secundă, liderul mondial, Arina Sabalenka, după care a confirmat victoria în meciuri complicate, cu Linda Noskova (13 WTA) și Jelena Ostapenko (36 WTA).

Fără set pierdut în optimi și în sferturi, Cîrstea va avea câteva ore în plus de odihnă la dispoziție, în raport cu oponenta din semifinală.

În plus, miza financiară vorbește de la sine, în aerul rarefiat al fazelor superioare de competiție. €260,220 este diferența de premiu dintre o finalistă a turneului WTA 1000 de la Roma, în 2026, €549,335, și cecul acordat celor patru semifinaliste, în valoare de €289,115.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
ULTIMELE STIRI
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii
Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"



Recomandarile redactiei
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma
Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
Alte subiecte de interes
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Macron ar trebui să răspundă pentru asta?! America, umilită de organizatorii Roland Garros. Ce greșeală au comis
Macron ar trebui să răspundă pentru asta?! America, umilită de organizatorii Roland Garros. Ce greșeală au comis
Secret dezvăluit: care tenismen legendar a ajutat-o pe Cori Gauff să servească cu peste 200 km/h la Australian Open
Secret dezvăluit: care tenismen legendar a ajutat-o pe Cori Gauff să servească cu peste 200 km/h la Australian Open
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!