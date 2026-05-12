După ce a reușit să își egaleze cea mai înaltă clasare a carierei, Sorana Cîrstea a aflat că va avea o zi liberă înaintea semifinalei pe care o va disputa la Foro Italico.

Sorana Cîrstea va avea o zi de recuperare înaintea semifinalei de joi, 14 mai

Devenită prima semifinalistă a probei feminine individuale din ediția 2026, sportiva din România va aștepta desfășurarea meciului dintre Cori Gauff și Mirra Andreeva pentru a-și face precis planul de joc.

Joi, 14 mai, Sorana Cîrstea va primi fie replica americancei Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA), campioană în exercițiu a turneului de mare șlem de la Roland Garros, fie răspunsul rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani, 7 WTA).

