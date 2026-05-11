Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"

Sorana Cîrstea a răspuns afirmativ când a fost întrebată dacă îşi păstrează promisiunea de a reveni asupra deciziei de a se retrage din activitate în cazul în care va câştiga turneul de la Roma. Românca a mai spus că mai are meciuri de jucat, după ce a reuşit calificarea, în premieră, la turneul italian.

Sorana Cîrstea promite că nu se va mai retrage în acest an dacă se va impune la Roma

”Sunt foarte mulţumită de cum am jucat. A trebuit să încep foarte bine şi am reuşit asta. Sunt pentru prima dată în sferturi la Roma. Cred că tot ce vine acum este din ambţiţie, putere şi pentru că am învăţat cum să sufăr. Cred că e important să înveţi asta, pentru că nu mereu e uşor în sport. Am învăţat multe în atâţia ani în care am jucat. Iubesc Roma, iubesc acest turneu şi sper să continui”, a afirmat Cîrstea, potrivit News.ro.

Când a fost întrebată dacă îşi păstrează promisiunea de a nu se retrage dacă se impune la Roma, Sorana a răspuns: Da, o promisiune este o promisiunea dar mai sunt meciuri de jucat”.

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi favorită 26, s-a calificat, luni, în premieră, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, cu premii de 7,2 milioane de euro.

După ce a trecut în runda precedentă de liderul mondial Arina Sabalenka, Cîrstea a învins-o în optimi pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial, scor 6-2, 6-4.