Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma

Sorana Cîrstea și Coco Gauff se vor duela în semifinalele turneului de la Roma, joi, 14 mai, de la ora 14:00.

„Coco" Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati

Sportiva din SUA s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma, după ce a învins-o pe Mirra Andreeva 2-1 (4-6, 6-2, 6-4), într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului.

Imediat după victoria în fața rusoaicei, Coco Gauff a fost întrebat despre semifinala cu Sorana Cîrstea.

„Sorana este o jucătoare puternică, am jucat una împotriva celeilalte la ultimul turneu și meciul a avut trei seturi. Cred că va fi din nou un meci dificil, dar sunt recunoscătoare că am ajuns în semifinale.”, a spus Coco Gauff, conform tennishead.

Sorana Cîrstea a exasperat-o pe Jelena Ostapenko: 40 de erori neforțate pentru letonă

Prin acest rezultat, Cîrstea a ajuns la patru victorii, în ultimele cinci dueluri directe cu Ostapenko, iar palmaresul direct dintre cele două jucătoare arată acum un scor egal, 4-4.

A fost și o revanșă a Soranei Cîrstea pentru eșecul suferit pe zgura de la Roma în fața Jelenei Ostapenko, în turul secund al ediției din urmă cu trei ani.

Cîrstea, tiebreak adjudecat la zero, în setul secund

De două ori și-a pierdut Ostapenko serva, în manșa inaugurală, în care ritmul accelerat impus de Cîrstea a provocat greșeală după greșeală, în jocul sportivei din Letonia.

Setul secund a fost mai emoționant pentru jucătoarea din țara noastră, care a fost nevoită să își arate, încă o dată, doza impresionantă de tărie psihică.

De la 2-4 și 3-5 la game-uri, Cîrstea a revenit și a jucat mai eficient, în momentele decisive ale setului secund. În tiebreak, nu a părut străbătută de nicio emoție, făcându-și jocul cu un calm imperturbabil, spre disperarea Jelenei Ostapenko.

Pătrunzând în penultimul act competițional, Sorana Cîrstea își egalează cea mai bună clasare a carierei, urmând să urce până pe poziția cu numărul 21 a ierarhiei WTA.