Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma

Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma Tenis US Open 2024 | Coco Gauff, victorie în 66 de minute. Ce a făcut campioana olimpică în primul tur
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Coco Gauff a vorbit despre Sorana Cîrstea.

TAGS:
coco gaufromaSorana CirsteaTenis
Din articol

Sorana Cîrstea și Coco Gauff se vor duela în semifinalele turneului de la Roma, joi, 14 mai, de la ora 14:00.

Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea

  • Coco gauff 04
×
US Open 2024 | Coco Gauff, victorie în 66 de minute. Ce a făcut campioana olimpică în primul tur
US Open 2024 | Coco Gauff, victorie în 66 de minute. Ce a făcut campioana olimpică în primul tur
Roland Garros 2023 | Coco Gauff, autoritară! Rezultatele de pe tabloul feminin
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
„Coco” Gauff a bătut-o pe Swiatek pentru prima oară și a ieșit campioană la Cincinnati
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sportiva din SUA s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma, după ce a învins-o pe Mirra Andreeva 2-1 (4-6, 6-2, 6-4), într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului.

Imediat după victoria în fața rusoaicei, Coco Gauff a fost întrebat despre semifinala cu Sorana Cîrstea.

„Sorana este o jucătoare puternică, am jucat una împotriva celeilalte la ultimul turneu și meciul a avut trei seturi. Cred că va fi din nou un meci dificil, dar sunt recunoscătoare că am ajuns în semifinale.”, a spus Coco Gauff, conform tennishead.

Sorana Cîrstea a exasperat-o pe Jelena Ostapenko: 40 de erori neforțate pentru letonă

Prin acest rezultat, Cîrstea a ajuns la patru victorii, în ultimele cinci dueluri directe cu Ostapenko, iar palmaresul direct dintre cele două jucătoare arată acum un scor egal, 4-4.

A fost și o revanșă a Soranei Cîrstea pentru eșecul suferit pe zgura de la Roma în fața Jelenei Ostapenko, în turul secund al ediției din urmă cu trei ani.

Cîrstea, tiebreak adjudecat la zero, în setul secund

De două ori și-a pierdut Ostapenko serva, în manșa inaugurală, în care ritmul accelerat impus de Cîrstea a provocat greșeală după greșeală, în jocul sportivei din Letonia.

Setul secund a fost mai emoționant pentru jucătoarea din țara noastră, care a fost nevoită să își arate, încă o dată, doza impresionantă de tărie psihică.

De la 2-4 și 3-5 la game-uri, Cîrstea a revenit și a jucat mai eficient, în momentele decisive ale setului secund. În tiebreak, nu a părut străbătută de nicio emoție, făcându-și jocul cu un calm imperturbabil, spre disperarea Jelenei Ostapenko.

Pătrunzând în penultimul act competițional, Sorana Cîrstea își egalează cea mai bună clasare a carierei, urmând să urce până pe poziția cu numărul 21 a ierarhiei WTA.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma
Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma
ULTIMELE STIRI
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
Dinamo a reușit surpriza sezonului: ”Told ya”! A câștigat la favorita Oradea în semifinale
Dinamo a reușit surpriza sezonului: ”Told ya”! A câștigat la favorita Oradea în semifinale
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”



Recomandarile redactiei
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Alte subiecte de interes
Primarul și-a dat acordul pentru construirea unui stadion ultra-modern! Va avea 65.000 de locuri și va fi gata în 2027
Primarul și-a dat acordul pentru construirea unui stadion ultra-modern! Va avea 65.000 de locuri și va fi gata în 2027
Modest! Atletismul românesc a luat o singură medalie la Europene. FRA a deplasat un lot format din 23 de sportivi. Rezultatele tricolorilor
Modest! Atletismul românesc a luat o singură medalie la Europene. FRA a deplasat un lot format din 23 de sportivi. Rezultatele tricolorilor
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!