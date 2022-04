Sorana Cîrstea (32 de ani, 24 WTA) a debutat cu victorie în ediția 2022 a turneului WTA 250 de la Istanbul, pe care îl începe din postura de campioană en-titre.

Sportiva din România s-a impus în 77 de minute de joc, scor 6-4, 6-1, în fața Kamillei Rakhimova (20 de ani, 95 WTA), intrată în turneu după retragerea Aliaksandrei Sasnovich.

Cîrstea a servit doi ași și a avut un procentaj de victorie 69% în punctele jucate cu prima servă. În plus, jocul de retur a fost solid, Cîrstea câștigând 64% din punctele jucate pe serviciul adversarei.

7 break-uri a reușit Sorana Cîrstea în acest meci, cu trei mai multe decât Rakhimova, într-o partidă derulată în condiții potrivnice de joc, pe o zgură îmbibată cu apă, în contextul în care meciul a sfârșit amânat cu o zi, din cauza ploilor aspre care au căzut deasupra Istanbulului.

În optimile de finală, Cîrstea o va înfrunta pe olandeza Arantxa Rus (74 WTA), care a trecut de Ipek Oz (219 WTA), scor 6-3, 6-1.

A nice start to the tournament for Sori. The score doesn't show how much a fight Rakhimovia actually put up. But Sori hit some amazing winners and played great throughout to get the victory. Sorana Cirstea defeated Kamilla Rakhimova 6-4, 6-1.#tennischampistanbul pic.twitter.com/9r4JFJGr7w