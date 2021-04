"Va multumesc, stiu ca nu e usor de lucrat cu mine!" | Pana pe ce loc va urca Sorana Cirstea in clasamentul mondial si cati bani va primi dupa trofeul castigat la Istanbul 

Gratie trofeului castigat la Istanbul, Sorana Cirstea se apropie de revenirea in top 50 WTA.

Sorana Cirstea si-a trecut in palmares al doilea titlu WTA al carierei, dupa o finala castigata la Istanbul in defavoarea Elisei Mertens, scor 6-1, 7-6. Numarul 67 mondial a trecut de ocupanta pozitiei cu numarul 17 in minimum de seturi si a reusit sa incheie competitia fara sa fi pierdut vreun set.

"As vrea sa-i multumesc echipei mele, va multumesc ca ati ramas in fiecare zi alaturi de mine si ca ati crezut in mine, ca m-ati mpins de la spate; stiu ca nu e usor cu mine. Felicitari, Elise, ai o cariera grozava si iti doresc mult succes in viitor. Sunt foarte fericita cu acest trofeu, nu ma asteptam sa il castig, deci probabil sunt de doua ori mai fericita.

Pentru noi e un privilegiu sa fim aici in aceste vremuri grele, le multumesc organizatorilor, dar si fizioterapeutilor pentru ca am putut sa ma prezint intreaga pe teren. Sper sa ma intorc la anul aici ca sa-mi apar acest titlu," a spus Sorana Cirstea in cadrul discursului campioanei.

Odata cu acest trofeu castigat, Sorana Cirstea va urca pe locul 58 WTA, gratie celor 280 de puncte adjudecate in Turcia. Financiar, acest succes reprezinta un plus de 29,200 de dolari americani pentru sportiva nascuta la Targoviste.

????‍♀️ SUPER SORANA ????‍♀️ ???????? @sorana_cirstea caps off her week in Istanbul without dropping a set to win a second career WTA singles title! ????#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/c1cqZtbsdS — wta (@WTA) April 25, 2021