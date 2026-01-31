Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko (75 selecţii, 12 goluri), împrumutat de Arsenal la Nottingham Forest, va semna cu Ajax Amsterdam.



Oleksandr Zinchenko semnează cu Ajax



Fundaşul şi mijlocaşul în vârstă de 29 de ani a trecut vizita medicală, iar clubul olandez, actualmente pe locul trei în Eredivisie, trebuie să plătească o indemnizaţie de 1,5 milioane de euro clubului Arsenal, cu bonusuri suplimentare prevăzute în acord.



Cvadruplu campion al Angliei în tricoul Manchester City (2018, 2019, 2021, 2022), stângaciul a jucat deja în Olanda la PSV Eindhoven (2016-2017).



În acest sezon, Zinchenko a disputat doar zece meciuri, în toate competiţiile, cu Forest.



În noiembrie 2024, jucătorul originar din Radomihl a marcat împotriva Albaniei un gol plin de simbolism, sărbătorindu-l cu un tricou pe care era inscripţionat numărul 1000, reprezentând numărul de zile de la începutul conflictului dintre Rusia şi Ucraina.



