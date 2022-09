Sorana Cîrstea (32 de ani, 37 WTA) a fost eliminată în turul 2 la US Open 2022. Sportiva din România a fost depășită în premieră de campioana olimpică, Belinda Bencic (25 de ani, 13 WTA), în al treilea meci direct, scor 3-6, 7-5, 6-2, la capătul a două ore și douăzeci și șapte de minute de joc.

Cîrstea a profitat de break-urile făcute în game-urile opt al primului set, respectiv patru al setului secund, și a servit cu hotărâre pentru a ajunge la scorul de 5-3 în manșa cu numărul doi, moment în care jocul româncei s-a prăbușit, iar Belinda Bencic conducea, 9 game-uri mai târziu, cu 7-5 și 4-1 în setul decisiv.

Heartbreaking loss for Sori. She did well to take the 1st set, and was able to serve for the match in the 2nd. But too many mistakes and Belinda upping her game caused her to lose it. Belinda Bencic defeated Sorana Cirstea 3-6, 7-5, 6-2. pic.twitter.com/znCaiyti3g