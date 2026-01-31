Gigi Becali a renunțat deja la trei jucători în această iarnă: Adrian Șut, Malcom Edjouma și Denis Alibec. Pe lângă aceștia, alți doi jucători pot părăsi FCSB pe finalul acestei perioade de mercato. Dennis Politic nu l-a convins pe omul care decide totul la campioana României, iar Octavian Popescu poate fi trimis sub formă de împrumut la o altă echipă.



Tavi Popescu (23 de ani) poate ajunge la Farul Constanța sub formă de împrumut, variantă expusă în spațiul public de Gigi Becali, dar oficialii fostei campioane a României spun că nu s-a pus problema unui astfel de transfer.



Tavi Popescu, la Farul Constanța?



Zoltan Iașko, unul dintre acționarii celor de la Farul, spune că cele două cluburi nu au purtat discuții despre o posibilă mutare a lui Tavi la Constanța.



"Nu, nu. Nu am discutat nici despre Octavian Popescu, nici despre David Kiki. Nu am avut nicio discuție legată de ei, iar noi oricum suntem acoperiți. Avem un lot foarte numeros și nu ne mai permitem să încărcăm bugetul.



Îmbinăm jucătorii cu experiență cu cei din academie. Ați văzut că ușor, ușor integrăm niște jucători. Ianis Zicu are curaj, iar asta este politica clubului", a spus Iașko, potrivit digisport.ro.



FCSB nu a plătit sumă de transfer în această iarnă



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / liber de contract), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)



Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)



Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

