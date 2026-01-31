Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a reușit surpriza în finala Australian Open 2026 și a depășit-o, în trei seturi, pe Aryna Sabalenka (27 de ani), număr unu mondial.

După două ore și optsprezece minute de joc, sportiva din Kazahstan a reușit să își apropie în palmares al doilea titlu de mare șlem al carierei, în urma unei victorii semnate scor 6-4, 4-6, 6-4.

Rybakina, victorii cu Swiatek și Sabalenka, la Australian Open 2026

Părea că scenariul finalei jucate în urmă cu trei ani se repetă, atunci când Sabalenka s-a desprins, în setul decisiv, la 3-0 la game-uri.

Dar bielorusa nu a reușit să contureze revenirea de la 0-1 la seturi, așa cum o făcea în 2023, văzându-se incapabilă să oprească marșul Rybakinei spre trofeu, într-o ultimă serie de șapte game-uri în care a cedat șase.