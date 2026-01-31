Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a reușit surpriza în finala Australian Open 2026 și a depășit-o, în trei seturi, pe Aryna Sabalenka (27 de ani), număr unu mondial.
După două ore și optsprezece minute de joc, sportiva din Kazahstan a reușit să își apropie în palmares al doilea titlu de mare șlem al carierei, în urma unei victorii semnate scor 6-4, 4-6, 6-4.
Rybakina, victorii cu Swiatek și Sabalenka, la Australian Open 2026
Părea că scenariul finalei jucate în urmă cu trei ani se repetă, atunci când Sabalenka s-a desprins, în setul decisiv, la 3-0 la game-uri.
Dar bielorusa nu a reușit să contureze revenirea de la 0-1 la seturi, așa cum o făcea în 2023, văzându-se incapabilă să oprească marșul Rybakinei spre trofeu, într-o ultimă serie de șapte game-uri în care a cedat șase.
Moscovita Rybakina le-a mulțumit kazahilor pentru susținere, în discursul de campioană
„E greu să îmi găsesc cuvintele acum, dar vreau să o felicit pe Aryna. A avut rezultate grozave în ultimii ani. Știu că e dur, dar sper să mai jucăm multe finale împreună.
Vreau să vă mulțumesc pentru atmosferă. A fost o luptă încinsă, iar voi ne-ați împins înainte. Le mulțumesc mult fanilor din Kazahstan. V-am simțit sprijinul din acel colț,” a declarat jucătoarea născută la Moscova, în cadrul ceremoniei de premiere.
A pierdut un singur set la Melbourne și va încasa 2,37 milioane de euro
Succesul din finală confirmă victoria Elenei Rybakina din sferturi, când a trecut în minimum de seturi de Iga Swiatek, a doua jucătoare a lumii, scor 7-5, 6-1.
Ca urmare a acestui rezultat, Elena Rybakina va deveni noul număr 3 WTA și se va apropia la doar 350 de puncte WTA de Iga Swiatek.
Transylvania Open 2026 va fi transmis în exclusivitate de VOYO!
Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.
Urmărește interviul exclusiv acordat de Simona Halep pentru Știrile PRO TV.