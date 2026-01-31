GALERIE FOTO Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia

Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026. Kazaha a egalat-o pe Simona Halep, la numărul de titluri de mare șlem.

Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a reușit surpriza în finala Australian Open 2026 și a depășit-o, în trei seturi, pe Aryna Sabalenka (27 de ani), număr unu mondial.

După două ore și optsprezece minute de joc, sportiva din Kazahstan a reușit să își apropie în palmares al doilea titlu de mare șlem al carierei, în urma unei victorii semnate scor 6-4, 4-6, 6-4.

Rybakina, victorii cu Swiatek și Sabalenka, la Australian Open 2026

Părea că scenariul finalei jucate în urmă cu trei ani se repetă, atunci când Sabalenka s-a desprins, în setul decisiv, la 3-0 la game-uri.

Dar bielorusa nu a reușit să contureze revenirea de la 0-1 la seturi, așa cum o făcea în 2023, văzându-se incapabilă să oprească marșul Rybakinei spre trofeu, într-o ultimă serie de șapte game-uri în care a cedat șase.

Elena Rybakina

  • Rybakina acalificata finala ao 26
Moscovita Rybakina le-a mulțumit kazahilor pentru susținere, în discursul de campioană

„E greu să îmi găsesc cuvintele acum, dar vreau să o felicit pe Aryna. A avut rezultate grozave în ultimii ani. Știu că e dur, dar sper să mai jucăm multe finale împreună.

Vreau să vă mulțumesc pentru atmosferă. A fost o luptă încinsă, iar voi ne-ați împins înainte. Le mulțumesc mult fanilor din Kazahstan. V-am simțit sprijinul din acel colț,” a declarat jucătoarea născută la Moscova, în cadrul ceremoniei de premiere.

A pierdut un singur set la Melbourne și va încasa 2,37 milioane de euro

Succesul din finală confirmă victoria Elenei Rybakina din sferturi, când a trecut în minimum de seturi de Iga Swiatek, a doua jucătoare a lumii, scor 7-5, 6-1.

Ca urmare a acestui rezultat, Elena Rybakina va deveni noul număr 3 WTA și se va apropia la doar 350 de puncte WTA de Iga Swiatek.

