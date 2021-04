LIVE DE LA 17:00 | Sorana Cirstea joaca finala la Istanbul cu Elise Mertens! Cirstea lupta pentru al doilea titlu WTA al carierei

Sportiva din Romania o va infrunta in ultimul act pe Elise Mertens, (17 WTA), care a eliminat-o in penultimul act pe Veronika Kudermetova, scor 6-1, 6-4.

Sorana Cirstea nu mai ajunsese intr-o finala de turneu de zgura din 2007, cand jucatoarea nascuta la Targoviste avea doar 17 ani. Este a cincea finala de turneu WTA pe care Cirstea o joaca in cariera si sansa castigarii celui de-al doilea titlu WTA; unicul trofeu WTA a fost adjudecat de Cirstea in urma cu 13 ani.

"E prima mea saptamana pe zgura si prima mea finala a anului. Imi da sperante pentru restul sezonului de zgura," a declarat Sorana Cirstea la capatul semifinalei cu Marta Kostyuk.

In 2020, turneul WTA de la Istanbul a fost castigat de Patricia Maria Tig, care a trecut in finala de Eugenie Bouchard.

Congrats to @sorana_cirstea for reaching the 4th final of her career. Going for her 2nd title. Hasn't lost a set all week in Istanbul. pic.twitter.com/aGnedroogI