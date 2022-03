Accidentată, Simona Halep rămâne prima româncă în WTA: cu câți bani pleacă Sorana Cîrstea după eșecul umilitor suferit în turul 2 la Miami

Sorana Cîrstea (31 de ani, 27 WTA) a fost de nerecunoscut în prima partidă - și ultima - pe care a jucat-o în ediția 2022 a turneului WTA 1000 de la Miami.

Sportiva din România a fost învinsă cu 6-1, 6-1 de chinezoaica Shuai Zhang, în doar 55 de minute de joc, de-a lungul cărora Sorana Cîrstea și-a pierdut serviciul de nu mai puțin de 6 ori.

Un joc imprecis, în care erorile neforțate au apărut mult prea des în contul Soranei Cîrstea au răpus jucătoarea din țara noastră, în duelul cu Shuai Zhang, jucătoare care are la activ victorii și în fața Simonei Halep.

$30,130 va încasa jucătoarea din România pentru prezența în turneul de la Miami și va urca, în ciuda insuccesului, două poziții în ierarhia mondială, până pe locul 25.

Sorana Cîrstea încheie Sunshine Double cu o optime de finală la Indian Wells și un tur 2 la Miami care îi neagă șansa de a fi devenit „prima rachetă” a României. Sorana Cîrstea a ratat șansa acestui pas tocmai în meciul direct pierdut cu Simona Halep, în faza ultimelor 16 jucătoare ale turneului din California.

Fără să participe la Miami, Simona Halep va urca și ea o poziție în ierarhia mondială, avansând până pe locul 18.

Sometimes it just isnt your day, and your opponent outplays you. Which is what happened today for Sori, we have seen her play much better than this, she just had an off day and hopefully play better again soon. Shuai Zhang defeated Sorana Cirstea 6-1, 6-1.#MiamiOpen pic.twitter.com/TwrtouSPRv