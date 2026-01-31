FCSB își dorește să îl transfere pe mijlocașul defensiv Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați. Gigi Becali caută întăriri pentru echipa sa în lupta pentru play-off.

Gigi Becali îl vrea la FCSB pe Joao Paulo de la Oțelul Galați

Oțelul solicită o sumă de transfer de 600.000 de euro, care poate ajunge și 1.200.000 de euro, conform fanatik.ro.

FIFA acordă un bonus de 600.000 de euro pentru fiecare fotbalist este selecționat pentru Campionatul Mondial din 2026.

Joao Paulo are toate șansele să fie joace, la turneul final din SUA, Canada și Mexic, pentru naționala din Insulele Capului Verde, pentru care a adunat deja 37 de selecții și un gol.

Un transfer de la o oponentă din lupta pentru play-off

Dacă Gigi Becali va accepta condițiile impuse de Oțelul, latifundiarul va reuși să aducă la FCSB un fotbalist care a confirmat în Superliga, de la o contracandidată în lupta pentru play-off.

Roș-albaștrii ocupă locul 11 în clasament cu 31 de puncte, în timp ce gălățenii se află pe poziția a șasea, la cinci „lungimi” avans de formația patronată de Becali.