Stefan Ortega (33 de ani), experimentatul goalkeeper al celor de la Manchester City, va pleca la o altă echipă din Premier League pe finalul acestei perioade de mercato.



Stefan Ortega pleacă de la Manchester City la Nottingham Forest



Dacă în sezoanele precedente germanul a mai primit șanse din partea lui Pep Guardiola, în acest sezon Ortega nu a bifat niciun minut, astfel că a fost trimis la o echipă la care poate să primească mai multe șanse. Nottingham Forest a rezolvat deja transferul său, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.



Portarul va fi transferat, inițial, sub formă de împrumut, după care va fi transferat definitiv în vară de ”pădurari”. Ortega și-a dat deja acordul pentru această mutare, toate detaliile sunt puse la punct, iar vizita medicală este programată în această perioadă.



Ortega a fost transferat de Manchester City gratis de la Arminia Bielefeld, după două sezoane impresionante în Bundesliga. Acesta intrase în ultimele șase luni de contract cu echipa pregătită de Pep Guardiola.

