Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Stefan Ortega, Manchester City, Nottingham Forest
Stefan Ortega (33 de ani), experimentatul goalkeeper al celor de la Manchester City, va pleca la o altă echipă din Premier League pe finalul acestei perioade de mercato. 

Stefan Ortega pleacă de la Manchester City la Nottingham Forest

Dacă în sezoanele precedente germanul a mai primit șanse din partea lui Pep Guardiola, în acest sezon Ortega nu a bifat niciun minut, astfel că a fost trimis la o echipă la care poate să primească mai multe șanse. Nottingham Forest a rezolvat deja transferul său, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Portarul va fi transferat, inițial, sub formă de împrumut, după care va fi transferat definitiv în vară de ”pădurari”. Ortega și-a dat deja acordul pentru această mutare, toate detaliile sunt puse la punct, iar vizita medicală este programată în această perioadă.

Ortega a fost transferat de Manchester City gratis de la Arminia Bielefeld, după două sezoane impresionante în Bundesliga. Acesta intrase în ultimele șase luni de contract cu echipa pregătită de Pep Guardiola.

Manchester City este pe locul doi în Premier League

Calificată direct în optimile UEFA Champions League, Manchester City este pe locul doi și în Premier League, unde se bate la titlu. Este la patru puncte distanță de liderul Arsenal, după 23 de etape.

”Cetățenii” vor avea parte de un meci dificil în următoarea etapă. Se vor deplasa pe terenul lui Tottenham, duminică, de la ora 18:30, LIVE pe VOYO.

