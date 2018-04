Sorana Cirstea a vorbit imediat dupa meciul de dublu de la FedCup si a spus exact care e situatia in echipa Romaniei

Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu au pierdut meciul de dublu, dar Romania s-a impus cu 3-1 in intalnirea cu Elvetia si s-a calificat in Grupa Mondiala I a Fed Cup.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu au primit si ele sansa de a juca in intalnirea Romania - Elvetia de la Fed Cup. Acest lucru s-a intamplat dupa ce Simona a batut-o azi pe Patty Schnyder si a rezolvat calificarea.

Sorana si Miki au fost invinse cu 6-0, 0-6, 6-10.

La final, Sorana Cirstea a lamurit situatia din cadrul echipei, spunand ca nu a fost vorba de un conflict intre ea si coechipiere ori antrenor.

"Sunt niste emotii frumoase, cred ca de fiecare data cand am venit mi-am facut treaba intr-o mica sau mai mare masura. Este frumos sa joc pentru tara, pentru scrisul acela de pe spatele tricoului si pentru oamenii minunati din tribune.

Atata timp cat am venit aici si m-am pus la dispozitia capitanului, tine de cuvantul meu de jucatoare si, asa cum am zis, as fi jucat in orice meci ar fi fost nevoie. M-as fi bagat la simplu, m-as fi bagat la dublu. A trebuit sa bat din palme si sa le sustin pe fete, am facut asta cand a fost nevoie.

Nu a fost niciun conflict. Capitanul decide, iar eu m-am oferit pentru ceea ce a avut nevoie dansul, pentru ca asa mi-am dat cuvantul cand am venit", a spus Sorana Cirstea la Telekom.