Olaroiu, victorie la scor in China! Romanul nu a pierdut niciun meci de cand a preluat echipa de la Capello

Cosmin Olaroiu a reusit sa-i repuna pe linia de plutire pe chinezii de la Jiangsu Suning.

Tehnicianul roman a reusit o remiza si trei victorii de cand a preluat echipa. Ultima a fost inregistrata in ultima etapa de campionat, scor 5-1 cu Shanghai Shenhua. Toate golurile celor de la Jiangsu Suning au fost reusite de fotbalisti chinezi, desi Olaroiu are in lot super staruri precum Ramires sau Alex Teixeira.



Jiangsu Suning este pe locul patru in acest moment.