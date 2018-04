Hagi l-a sunat pe Gigi Becali dupa meci: "Nu mi-ai luat nici mana, nici capul! Mi-ai luat un deget". Promisiunea facuta de "Rege"

Gica Hagi a tinut in sah Steaua la Ovidiu si i-a permis CFR-ului sa egaleze echipa lui Dica in clasament. Formatia lui Petrescu va juca diseara, impotriva Iasiului.

La finalul meciului de aseara, incheiat 2-2, Gica Hagi a povestit ca a discutat cu Becali si i-a tranmis un mesaj.

"I-am zis lui Gigi: Mi-ai luat doar un deget! Nu mana, nici capul!

El credea ca mi i-a luat pe toti. Dar eu tot timpul produc si o sa produc in continuare de nici nu stiti! Nu-i vedeti, nu-i simtiti, eu ii am. Trebuie sa construim jucatori si echipe mari. Asta e secretul de acum incolo, cu obiectivul de a incerca sa devenim cei mai buni. Eu cred ca pot sa fac inca o generatie care sa ne scoata in strada, asa cum am facut si noi", a spus Hagi.

Hagi a explicat ca in lotul Viitorului sunt jucatori mai talentati decat la Steaua, dar nu au inca experienta necesara.

"In casa asta avem mai mult talent ca ei! Sigur, ei au mai multa experienta, dar mergem peste ei. Trebuie sa ai curaj si incredere. Eu asta le-am zis in vestiar. Si le-am mai spus ca treubie sa marcam si sa pasam, daca vrem sa invingem", a mai spus Hagi.