ULTIMA ORA | Steaua are pregatit planul B daca rateaza titlul! VIZITA SURPRIZA acasa la Gigi Becali: el ii va lua locul lui Dica?

Steaua isi ia toate masurile de precautie in eventualitatea in care va rata titlul pentru al treilea sezon consecutiv.

Gigi Becali a declarat raspicat ca Nicolae Dica va pleca la finalul stagiunii daca echipa rateaza obiectivul suprem. In aceste conditii, conducerea stelista isi pregateste planul de rezerva.

Chiar daca echipa este pe primul loc in clasament, stelistii vor sa aiba pregatit si un plan de rezerva. Astfel, potrivit Gazetei Sporturilor, Cristiano Bergodi a fost prezent astazi la Palat. Contactat telefonic, tehnicianul italian a negat ca s-ar fi intalnit cu Gigi Becali.



"Nu-mi vine sa cred ca cineva m-a vazut cand am iesit de acolo. Eram in taxi cu fiul meu si dupa ce am vazut Casa Poporului ne-am oprit si la Gigi la Palat. Oricum nu era nimeni acolo. Ne-am dat jos din taxi si am facut niste poze", a declarat Cristiano Bergodi pentru Gazeta Sporturilor.

Cristiano Bergodi a fost prezent sambata la meciul dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari.

Cristiano Bergodi, in varsta de 52 de ani, a venit pentru prima data in Romania in 2005, la FC National. Au urmat CFR Cluj, Rapid (doua mandate), Poli Iasi, Steaua si ASA Targu-Mures. Ultima echipa antrenata de Bergodi a fost Modena, in 2016.