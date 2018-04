Posibilii adversari ai Romaniei in Grupa Mondiala! Semifinalele, cea mai buna performanta a tricolorelor

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep a castigat meciul cu Patty Schnyder, scor 6-2, 6-1, victorie care califica echipa noastra in Grupa Mondiala.

In Grupa Mondiala Romania se poate intalni cu Germania, Cehia, Franta, SUA, Australia sau una dintre castigatoarele partidelor Slovacia/Belarus si Italia/Belgia. Cel mai puternic adversar ar fi echipa Statelor Unite ale Americii care a castigat competitia de 11 ori, ultima data in 2010. Dintre toti posibilii adversari, Cehia este singura echipa cu care nu putem juca pe teren propriu deoarece ultimul meci din Fed Cup dintre cele doua echipe s-au disputat tot la Cluj.

Cea mai buna clasare a echipei Romaniei in FedCup este calificarea in semifinale, in 1973. Romania s-a mai calificat de 4 ori in sferturi (1974, 1978, 1980 si 1981). Romania a fost prezenta de 12 ori in Grupa Mondiala a FedCup.