FOTO | Cirstea a jucat cu o banda neagra pe piept! Motivul pentru care Sorana a recurs la acest gest: nu a fost o forma de protest

Sorana Cirstea a evoluat in partida de dublu cu o banda neagra pe piept.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Nu a fost vorba despre o forma de protest a Soranei in contextul discutiilor din ultimele zile, ci pur si simplu Cirstea a ales sa isi protejeze sponsorul tehnic.



La meciurile de simplu de la Fed Cup, jucatoarele au voie sa joace in echipamentele oferite de sponsori tehnici, insa la dublu jucatoarele trebuie sa evolueze in acelasi echipament, respectiv cel pus la dispozitie de federtie.



Mihaela Buzarnescu, perechea Soranei din meciul de dublu, a ales sa joace cu numele sponsorului la vedere.

sursa foto: TelekomSport