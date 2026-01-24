VIDEO EXCLUSIV Sorana Cîrstea a explicat totul! Cum a scos-o din minți Naomi Osaka la AO: „Pentru prima dată când mi s-a întâmplat

Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.

Sorana CirsteaTenisWTANaomi Osaka
Naomi Osaka s-a impus în fața Soranei Cîrstea cu scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

Meciul a fost unul palpitant, iar sportiva româncă a dictat ritmul în setul al doilea și s-a impus cu 6-4, dar nu a reușit să o facă și în final.

Sorana Cîrstea a explicat ce s-a întâmplat în meciul cu Naomi Osaka

Sorana Cîrstea i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că nu a fost fair play și a vorbit între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA.

Tenismena a fost vizibil deranjată de acest aspect, iar pe lângă faptul că i-a semnalat acest lucru arbitrei de scaun, românca i-a reproșat direct și adversarei sale acest aspect. VEZI AICI ce i-a spus Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka.

Sorana a explicat într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV la revenirea în România faptul că a avut o problemă și cu felul în care a fragmentat duelul de la Australian Open.

„Sunt 20 de ani de emoții de trăiri, de adrenalină, dar la final mereu rămân doar lucrurile bune.

Au fost acele pauze, zece minute la toaletă, zece minute le fizioterapie, iar meciul a fost foarte, foarte sacadat. Mi s-a spus să iau o anumită bancă, stânga sau dreapta de al arbitru, și a fost pentru prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva.

Urmează o săptămână extrem de frumoasă și de abia aștept (n.r. la Transylvania Open), de vineri voi pleca la Cluj. Este una dintre săptămânile mele favorite din an, abia aștept să mă întâlnesc cu publicul din Cluj și cu toți iubitorii de tenis.”, a spus Sorana Cîrstea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Sorana Cîrstea își încheie astfel parcursul carierei la Australian Open cu un meci competitiv în fața unui fost număr unu mondial, cu 18 participări pe tabloul principal și două calificări în optimile de finală, reușite în 2017 și în 2022.

2008 a fost primul an în care Sorana Cîrstea a jucat în competiția propriu-zisă de la Melbourne.

