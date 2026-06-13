După ce a terminat sezonul regulat pe locul 5 și a intrat în play-off cu speranțe mari, formația din Ștefan cel Mare nu a reușit să țină pasul cu echipele din frunte și a încheiat grupa de campionat pe poziția a patra, cu 39 de puncte, la 11 în spatele campioanei Universitatea Craiova.

„Câinii” au mai avut o șansă de a ajunge în cupele europene prin barajul pentru Conference League. Dinamo a întâlnit-o în finală pe marea rivală FCSB, însă a cedat cu 2-1 după prelungiri și a ratat ultimul bilet european.

Victor Becali dezvăluie marea problemă de la Dinamo: „Nu poți duce campionatul așa”

Victor Becali consideră că principala problemă a echipei este lipsa soluțiilor de pe banca de rezerve. Impresarul este de părere că Dinamo are nevoie urgentă de întăriri dacă vrea să se bată la obiective importante în sezonul viitor.

„Dinamo, dacă rămâne în actuala formulă, trebuie să aducă 4-5 jucători buni. Nu poți duce campionatul așa. Nu are bancă, este cam goală. FCSB are bancă și mai vrea jucători. Este normal, vor să joace în Europa, vor să câștige campionatul. Este firesc, la ce salarii și sume se plătesc”, a declarat Victor Becali pentru sptfm.ro.

În această vară, Dinamo a început deja reconstrucția lotului și a staff-ului tehnic, după instalarea portughezului Nuno Campos pe banca echipei.