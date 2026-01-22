Din punct de vedere sportiv, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a arătat un tenis convingător, în ultima partidă jucată în carieră în Openul Australian.

Sportiva din România a încheiat o serie de optsprezece participări pe tabloul principal de la Melbourne cu un set câștigat în fața dublei campioane din Australia, Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA).

Un jurnalist american comentează îndrăzneala Soranei Cîrstea, pe care alte jucătoare nu au avut-o în fața niponei Naomi Osaka

Fost număr unu mondial, japoneza Naomi Osaka a fost nevoită să apeleze la un time-out medical, la scorul de 2-1, în setul decisiv, dar și la câteva strigăte între servicii, pentru a perturba starea de concentrare a româncei.

Șiretlicurile asiaticei au funcționat, din nefericire pentru Sorana Cîrstea, care s-a evidențiat și după finalul jocului, în care a ținut să îi predea japonezei Naomi Osaka o lecție despre sportivitate.