GALERIE FOTO „Năucită.” Reacția americanilor la momentul în care Sorana Cîrstea a pus-o la punct pe Naomi Osaka

„Năucită.” Reacția americanilor la momentul în care Sorana Cîrstea a pus-o la punct pe Naomi Osaka Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Replica Soranei Cîrstea la comportamentul japonezei Naomi Osaka, dezbătută de americani.

TAGS:
Naomi OsakaAustralian Open 2026Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

Din punct de vedere sportiv, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a arătat un tenis convingător, în ultima partidă jucată în carieră în Openul Australian.

Sportiva din România a încheiat o serie de optsprezece participări pe tabloul principal de la Melbourne cu un set câștigat în fața dublei campioane din Australia, Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA).

Un jurnalist american comentează îndrăzneala Soranei Cîrstea, pe care alte jucătoare nu au avut-o în fața niponei Naomi Osaka

Fost număr unu mondial, japoneza Naomi Osaka a fost nevoită să apeleze la un time-out medical, la scorul de 2-1, în setul decisiv, dar și la câteva strigăte între servicii, pentru a perturba starea de concentrare a româncei.

Șiretlicurile asiaticei au funcționat, din nefericire pentru Sorana Cîrstea, care s-a evidențiat și după finalul jocului, în care a ținut să îi predea japonezei Naomi Osaka o lecție despre sportivitate.

„Osaka, năucită de cea mai nesimțită strângere de mână pe care i-a oferit-o cineva.”

Notând ce s-a întâmplat la fileu, jurnalistul american Ben Rothenberg a văzut strângerea de mână rece, oferită de Sorana Cîrstea, ca pe „cel mai nesimțit salut” primit vreodată de Naomi Osaka.

„A fost cea mai nesimțită strângere de mână pe care i-a oferit-o cineva lui Naomi Osaka. Evident, a fost năucită de asta.

Cîrstea părăsește ultimul său Open Australian, văitându-se în acest eșec, lucru care e nefericit,” a scris Ben Rothenberg pe platforma X.

Naomi Osaka, noroc rar. Următoarea adversară, mai puțin valoroasă decât Sorana Cîrstea

6-3, 4-6, 6-2 este scorul partidei prin care Naomi Osaka a reușit calificarea în turul trei al Openului Australian.

Pentru a ajunge în optimile de finală, nipona va avea de trecut un duel care se anunță mai ușor, cu Maddison Inglis (168 WTA).

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea ultima editie ao 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă
Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă
ULTIMELE STIRI
Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026
Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026
Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”
Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”
E gata! Olimpiu Moruțan vine la București și semnează
E gata! Olimpiu Moruțan vine la București și semnează
Sorana Cîrstea, scoasă din minți de Naomi Osaka la Australian Open: expresia de la final exprimă totul
Sorana Cîrstea, scoasă din minți de Naomi Osaka la Australian Open: expresia de la final exprimă totul
România va avea în premieră o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo
România va avea în premieră o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League



Recomandarile redactiei
Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026
Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026
E gata! Olimpiu Moruțan vine la București și semnează
E gata! Olimpiu Moruțan vine la București și semnează
Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”
Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”
Plecare definitivă de la FC Hermannstadt chiar înaintea meciului de mâine cu Dinamo!
Plecare definitivă de la FC Hermannstadt chiar înaintea meciului de mâine cu Dinamo!
Umit Akdag a spus DA! Transferul se face în vară
Umit Akdag a spus DA! Transferul se face în vară
Alte subiecte de interes
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

stirileprotv GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!