Sorana Cîrstea (32 de ani, 40 WTA) a fost oprită de Petra Kvitova (32 de ani, 28 WTA) în turul secund al competiției de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, Ohio.

După ce în prima lună a anului Sorana Cîrstea a trecut de Petra Kvitova în turul inaugural al Openului Australian cu scorul de 6-2, 6-3, performanța a fost întoarsă în oglindă de dubla campioană de Grand Slam din Republica Cehă.

Sori did her best to put up a good fight, and started well to keep up with Petra. But Petra was just better today and got the win. Still a promising comeback from Covid for Sori as we near the US Open. Petra Kvitova defeated Sorana Cirstea 6-2, 6-3. pic.twitter.com/6MDLof5wHX