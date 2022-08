Sorana Cîrstea a rupt tăcerea! Cauza alarmantă pentru care a lipsit 15 zile din spațiul public: „Sănătatea mi-a fost afectată grav”

Sorana Cîrstea (32 de ani, 38 WTA) a fost întrecută de Irina Begu (33 WTA) în ierarhia româncelor în clasamentul WTA, devenind a treia cel mai bine clasată. Cîrstea a jucat ultimul meci de tenis în data de 26 iulie, când a cedat surprinzător în primul tur la Praga, scor 5-7, 4-6, în favoarea Oksanei Selekhmeteva, ocupantă a locului 170 mondial, în săptămâna desfășurării turneului.

Din nefericire, absența sa de la Toronto a fost cauzată de îmbolnăvirea cu COVID-19. Jucătoarea din România a rupt o tăcere care a durat peste 14 zile și i-a anunțat pe fani că a fost puternic afectată de infectarea cu coronavirus.

„Am fost testată recent pozitiv la COVID-19, boală care mi-a afectat din plin sănătatea. Muncesc din greu pentru a reveni la cel mai bun nivel al meu. Sunt lucruri în viață pe care nu le poți controla, dar ceea ce poți controla e atitudinea față de ele.

E un proces de la zi la zi, iar singurul lucru pe care trebuie să ne concentrăm e să fim mai buni decât ieri,” a scris Sorana Cîrstea, încheindu-și mesajul pe un ton motivațional.

Sorana Cîrstea speră să se refacă la timp pentru a participa la US Open 2022 (29 august - 11 septembrie), dar și la competiția pregătitoare de calibru WTA 1000 de la Cincinnati, programată în săptămâna 15-21 august.

In a post to her Instagram Story, Sorana tells us why we havent see her playing recently. She caught Covid and is working to get back and healthy. Hope she will feel better soon. pic.twitter.com/WKtSHksvER