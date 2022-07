După semifinala jucată la Indian Wells în luna martie, Simona Halep va reveni în America de Nord pentru o lună august încărcată cu turnee. În scenariul cel mai optimist, care presupune un parcurs lung la Flushing Meadows, sportiva din Constanța se va întoarce din SUA abia la mijlocul lunii septembrie.

„Am plecat deja înspre Washington. Abia aștept să vă văd săptămâna viitoare la Citi Open!”, a transmis Simona Halep pe Instagram, la plecarea din România.

Jucătoarea din România (30 de ani, 16 WTA) va participa la Washington (WTA 250), Toronto (WTA 1000) și Cincinnati (WTA 1000) în pregătirea ultimului Grand Slam al anului, US Open, fixat pentru perioada 29 august - 11 septembrie.

„Mă simt bine. Am sentimentul plăcut de la Wimbledon. M-am odihnit, m-am antrenat din greu. Nu știu cum o să fie, este un nou sezon, pe hard, așa că o să văd acolo.

Obiectivul principal este US Open. Da, este un obiectiv foarte mare (să câștige un Grand Slam pe hard). Nu știu dacă se va îndeplini, dar o să dau tot ce am mai bun, de fiecare dată când intru pe teren,” a spus Simona Halep, la plecarea din România.

„A fost o vacanță frumoasă! Am avut o săptămână în care m-am antrenat, în țară. Sunt pregătită. Abia aștept să ajung în America. A fost greu să mă antrenez pe căldură. M-am obișnuit. Și acolo este foarte cald. Am mai jucat o dată acolo. Știu ce condiții mă așteaptă. Îmi doresc să joc meciuri. Nu am jucat foarte mult anul trecut. Vreau să joc cât mai mult. Îmi plac mai mult meciurile decât antrenamentele. Sper să fac și treabă bună. Am jucat bine, în trecut, acolo, sper și anul acesta să o fac.

Comunitatea românească din Canada mă susține mereu și sunt foarte energici. Îi aștept și de data asta. Sper să câștig cât mai multe meciuri ca să îi am cât mai mult aproape de mine. Nu a fost atât de greu să mă acomodez. Trebuie să mai joc câteva meciuri ca să îmi dau seama. Vin de pe iarbă, unde mingea e mult mai rapidă, așa că nu ar trebui să fie dificil,” a completat Simona Halep.

Simona Halep is back home from her vacation after a long grass court season. She is back on her practice court getting ready for the US hardcourt season which will begin for her next week in Washington DC. pic.twitter.com/5wvpynS9Vl