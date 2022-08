Simona Halep (30 de ani, 6 WTA) a atins, probabil, vârful de oboseală în sezonul 2022, în secvența turneelor de categorie WTA 1000 de la Toronto și Cincinnati.

Jucătoarea din România a avut la dispoziție sub 48 de ore pentru a fi gata de primul meci în Ohio, după finala câștigată duminică-seara în Openul Canadian, contra braziliencei Beatriz Haddad Maia. Simona Halep a trecut de Anastasia Potapova (54 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-3, după 135 de minute de joc, într-o confruntare în care reziliența sa psihică a jucat un rol exponențial în securizarea calificării.

Simona Halep: „Nu e ușor să te concentrezi după ce câștigi un titlu, dar am vrut să vin aici și să lupt.”

„Tot ce am făcut a fost să lupt până la capăt. Și ea e o luptătoare grozavă, a jucat foarte bine astăzi. Am fost puțin obosită, dar știți că e mereu frumos atunci când închei partida cu victorie.

Fanii m-au ajutat, așadar vă mulțumesc pentru prezență. Azi chiar m-ați împins la luptă. Nu e ușor să te concentrezi din nou, după ce câștigi un titlu, ajungi epuizată fizic și psihic după atâtea meciuri dure, dar am vrut să vin aici și să lupt. Fiecare meci e important și am dat tot ce am avut pe teren.

O să mă bucur de ce se întâmplă acum. Sunt prea obosită ca să mă gândesc ce urmează. O să o iau meci cu meci și o să văd cât de departe mă pot duce,” a declarat Simona Halep, imediat după succesul semnat în defavoarea Anastasiei Potapova, în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

În turul secund, Simona Halep o va înfrunta pe Veronika Kudermetova (20 WTA), în noaptea dinspre miercuri spre joi, după ora 01:30.