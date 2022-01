„Petra Kvitova părăsește Australian Open pe ușa din spate!” Reacția presei internaționale la victoria Soranei Cîrstea

Petra Kvitova a sfârșit eliminată din Openul Australian de Sorana Cîrstea pentru a doua oară în mai puțin de 365 de zile, iar eșecul dublei campioane de Grand Slam nu a rămas fără reacții din partea presei internaționale.

Presa spaniolă a intitulat înfrângerea Petrei Kvitova „un naufragiu”, cehoaica continuându-și seria rezultatelor nefaste în turneele de Grand Slam. În ultimele cinci participări în turneele de mare șlem, Kvitova nu a trecut de turul 3.

„Meci dificil de digerat pentru Petra Kvitova, care a părăsit Australian Open 2022 pe ușa din spate. Având mari dificultăți în a ține mingea în teren în schimburile de mingi, Kvitova a comis 39 de erori neforțate, într-un meci în care nu a putut să facă nici măcar un break pe serva adversarei. Un rezultat straniu pentru o campioană de Grand Slam!”, au scris spaniolii de la Punto de break.

Prestația Soranei Cîrstea a fost lăudată de site-ul oficial al circuitului de elită al tenisului feminin, WTA scriind: „Este a 38-a victorie a Soranei Cîrstea împotriva unei jucătoare din top 20 WTA, iar acest lucru se adaugă la revirimentul său, început în 2020. Cîrstea a urcat 50 de locuri în clasament și a câștigat primul său titlu după 13 ani, la Istanbul, în 2021.”

Soaring in Melbourne ???? @sorana_cirstea upsets the Czech Kvitova for the second straight year at the #AusOpen . pic.twitter.com/tpWotK45Od

„Soranei îi place jocul meu. Se simte confortabil și joacă în voie. Îi place viteza mea. Ei îi e dificil când joacă împotriva jucătoarelor defensive.

Jocul meu e încă acolo, dar am nevoie de meciuri,” a declarat Petra Kvitova în conferința de presă organizată după meci, notează jurnalistul portughez, Jose Morgado.

Sorana Cîrstea va reveni pe teren în ediția 2022 a Openului Australian joi, în a patra zi de concurs. Cîrstea o va întâlni pe Kristina Kucova (96 WTA), în cadrul rundei secunde.

Kvitova. "Sorana likes my game. She just goes for it and feels comfortable. She enjoys my pace. It's tough for her when she faces defensive players. My game is still there. I need matches".