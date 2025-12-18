Carlos Alcaraz (22 de ani) a încheiat anul ca număr 1 mondial, cu 71 de victorii dintr-un total de 80 de meciuri oficiale disputate.



A avut un an extraordinar, dar și-a concediat antrenorul fără explicații

Tenismenul din Murcia s-a impus în două turnee de Grand Slam, French Open și US Open, a jucat finale la Wimbledon și ATP Finals și a ajuns până în sferturile de final la Australian Open, iar alte turnee importante câștigate anul acesta au fost Rotterdam Open, Monte-Carlo Masters, Italian Open, Queen's Club Championships, Cincinnati Open și Japan Open.



În ciuda rezultatelor excelente din acest sezon, sportivul spaniol a anunțat despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, care îl antrena încă de când avea 15 ani. Deși cele două părți nu au făcut public motivul rupturii, presa spaniolă a aflat că Ferrero nu ar fi dorit să încheie colaborarea.



Numele noului antrenor nu a fost dat publicității, dar liderul mondial va începe stagiunea următoare cu interimarul Samuel Lopez, un fost colaborator al lui Ferrero, ca responsabil pentru pregătirea sa. "Îți mulțumesc că ai transformat visele copilăriei în realitate. Am început această călătorie când eram abia un copil și, în tot acest timp, m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât și în afara lui. M-am bucurat enorm de fiecare pas alături de tine", a fost mesajul de adio al lui Alcaraz.



Ferrero a fost și el lider mondial ATP

Juan Carlos Ferrero (45 de ani) este un fost mare tenismen spaniol, are fost lider mondial ATP (septembrie 2003) și are în palmares French Open (2003), finală la US Open (2003) și ATP Tours (2002), semifinală la Australian Open (2004) și sferturi de finală la Wimbledon (2007, 2008) și Jocurile Olimpice (2000).



Acesta i-a pregătit pe Alexander Zverev (2017-2018) și Carlos Alcaraz (2019-2025), cu care a reușit să câștige French Open (x2), Wimbledon (x2), US Open (x2) și ATP Tour Masters 1000 (x9). A primit de două ori ATP Coach of the Year Award (2022, 2025), iar pe Alcaraz l-a menținut 50 de săptămâni pe locul 1 ATP, fiind lider în 2022 și 2025.



Foto - Getty Images

