Marcu Czentye
Carlos Alcaraz a prins curaj după lovitura măiastră de la Monte-Carlo.

2025 a fost pentru Carlos Alcaraz primul sezon în care a depășit borna de șaptezeci de victorii conturate.

Tenismenul din Murcia a încheiat anul ca număr unu mondial, cu 71 de victorii dintr-un total de 80 de meciuri oficiale disputate.

Carlos Alcaraz, 71 de victorii și 8 trofee, în 2025

Cele două titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros și US Open au fost confirmări ale formei arătate de tenismenul spaniol la Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Queen's și Cincinnati. Ultimul trofeu al anului a venit pentru Alcaraz în capitala Japoniei.

Dincolo de cele opt trofee importante, Carlos Alcaraz a câștigat și la capitolul spectaculozitate, oficialii ATP acordându-i premiul pentru „lovitura anului” 2025.

Alcaraz, câștigător pentru un lob executat printre picioare, din alergare, în defensivă

Doza de genialitate tehnică a lui Alcaraz premiată de ATP a fost consemnată în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte-Carllo, împotriva germanului Daniel Altmaier.

Victoria scor 6-3, 6-1 nu a venit fără ca ibericul să facă spectacol pe zgura din arena Court Rainier III. Alcaraz a reușit un lob printre picioare, din alergare, cu spatele la terenul advers, după ce a sprintat la timp pentru a prinde o scurtă pusă impecabil de adversar. O contra-scurtă bine plasată și lobul uluitor nu au fost suficiente pentru a câștiga schimbul de mingi, tranșat de spaniol, în cele din urmă, cu un rever în cross distrugător, care a forțat o eroare din partea germanului.

Alcaraz, în premieră campion la Monte-Carlo, în 2025

2025 a fost primul an în care Carlos Alcaraz a reușit să câștige turneul de o mie de puncte de la Monte-Carlo.

Succesul de la Monte-Carlo a fost considerat de antrenorul lui Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ca fiind momentul care a adus declicul de care elevul său avea nevoie, în acest an.

După Monte-Carlo, Carlos Alcaraz a devenit jucătorul care a câștigat cea mai lungă finală din istoria turneului de la Roland Garros; spaniolul nu a reușit performanța oricum, ci după trei mingi de meci salvate consecutiv, în detrimentul rivalului său, Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz

  Sinner alcaraz atp finals final 2025
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
