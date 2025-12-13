GALERIE FOTO Tsonga se îndoiește de calitățile pe care le au Sinner și Alcaraz: declarația incomodă a francezului

Jo-Wilfried Tsonga, declarație care îi va supăra pe susținătorii lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Jo-Wilfried Tsonga (40 de ani) s-a pronunțat asupra calităților de care dispun Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Fostul finalist al Openului Australian se îndoiește de puterile celor doi jucători care au dominat circuitul ATP în ultimele două sezoane.

Tsonga se îndoiește de calitatea replicilor primite de Sinner și Alcaraz, în circuitul ATP, la ora actuală

Comparând cu ce a trăit el însuși în circuitul ATP, într-o eră în care străluceau Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga este de părere că Sinner și Alcaraz nu primesc replici suficient de puternice din partea concurenței.

„Aș vrea să-i văd jucând, consecutiv, împotriva lui Del Potro, Murray, unui Djokovic mai tânăr, Nadal și Federer. La ora actuală, sunt doar ei doi,” a declarat Tsonga pentru Univers Tennis, lăsând de înțeles că restul jucătorilor din top 10 ATP nu îi provoacă îndeajuns pe cei doi tenismeni.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Tsonga, șaisprezece victorii semnate împotriva lui Federer, Nadal și Djokovic

Fost număr 5 ATP, Jo-Wilfried Tsonga a câștigat din tenis peste $22 de milioane.

Dintr-un total de optsprezece confruntări directe cu Roger Federer, Tsonga a câștigat șase. Din cele paisprezece dueluri cu Rafael Nadal, Tsonga a câștigat patru, iar, contra lui Novak Djokovic, Tsonga a obținut șase victorii dintr-un total de douăzeci și trei de partide oficiale.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
