Marcu Czentye
Carlos Alcaraz, pe teritoriu necunoscut, după o ruptură care pare a fi, cel puțin pe moment, o greșeală.

După șapte ani de colaborare admirată în toate colțurile circuitului ATP, Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero au hotărât să își despartă drumurile profesionale.

Numărul 1 ATP a anunțat, cu mare emoție, prin intermediul unui text scris pe rețelele sociale, ruptura de antrenorul care l-a condus către fiecare din cele șase titluri de mare șlem cucerite până în prezent.

Alcaraz și Ferrero au eșuat în a atinge un nou acord contractual

Aflat la cincizeci de săptămâni petrecute ca lider ATP, Carlos Alcaraz (22 de ani) poate fi considerat suficient de matur pentru a-și gestiona viitorul în competitivul circuit, însă orice fărâmă de incertitudine poate influența rezultatul final al unui turneu.

Analizând surprinzătoarea despărțire dintre Alcaraz și Ferrero, spaniolii au identificat două dintre principalele motive care au condus la acest final de parteneriat.

Tatăl lui Carlos Alcaraz a jucat un rol în neînțelegerile apărute între părți

ClayTenis precizează că antrenorului Juan Carlos Ferrero i-ar fi plăcut să continue colaborarea cu numărul unu mondial, însă ar fi existat „dezacorduri importante între Ferrero și tatăl lui Alcaraz” referitoare la modul în care urma să fie gestionată cariera lui Carlos.

Javier de Diego, jurnalist specializat în tenis pentru Radioul Național din Spania (RNE), a confirmat ipoteza potrivit căreia au existat neînțelegeri de factură contractuală. „Relația s-a destrămat după ce părțile au eșuat în a atinge un acord în negocierea noului contract,” a comunicat sursa numită.

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Cazul Tsitsipas arată riscul care îl paște pe Alcaraz

Stefanos Tsitsipas este unul dintre exemplele care au arătat, în circuitul ATP, că un impact prea mare al familiei, în carieră, poate fi dăunător.

Tenismenul grec - obișnuit în sezoanele anterioare să rămână constant în top 10 mondial - a căzut în afara primelor treizeci de poziții, în urma unor certuri cu tatăl său, Apostolos, care i-a fost și îi este, din nou, antrenor.

Între cele două perioade a existat un moment în care mama lui Stefanos Tsitsipas, Julia Salnikova i-a recomandat să își schimbe antrenorul și să îl aleagă pe Goran Ivanisevic. Într-un interviu, aceasta și-a recunoscut vina de a fi contribuit decisiv la numirea acestuia în funcție.

Fostul campion al turneului de la Wimbledon l-a criticat pe Stefanos Tsitsipas pentru că ar exprima că își dorește performanță, dar nu ar confirma aceste vorbe prin intensitatea antrenamentelor.

„Vrea, dar nu face nimic. Spune mereu 'vreau, vreau', dar nu văd niciun progres. Am fost şocat. Nu am mai văzut un jucător de tenis atât de nepregătit în viaţa mea. Cu genunchiul meu, sunt de trei ori mai bine pregătit decât el,” declara Ivanisevic pentru Sport Klub, în vara anului 2025.

Colaborarea dintre Tsitsipas și Ivanisevic a fost un eșec, terminându-se după mai puțin de două luni.

