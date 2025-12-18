După șapte ani de colaborare admirată în toate colțurile circuitului ATP, Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero au hotărât să își despartă drumurile profesionale.

Numărul 1 ATP a anunțat, cu mare emoție, prin intermediul unui text scris pe rețelele sociale, ruptura de antrenorul care l-a condus către fiecare din cele șase titluri de mare șlem cucerite până în prezent.

Alcaraz și Ferrero au eșuat în a atinge un nou acord contractual

Aflat la cincizeci de săptămâni petrecute ca lider ATP, Carlos Alcaraz (22 de ani) poate fi considerat suficient de matur pentru a-și gestiona viitorul în competitivul circuit, însă orice fărâmă de incertitudine poate influența rezultatul final al unui turneu.

Analizând surprinzătoarea despărțire dintre Alcaraz și Ferrero, spaniolii au identificat două dintre principalele motive care au condus la acest final de parteneriat.

Tatăl lui Carlos Alcaraz a jucat un rol în neînțelegerile apărute între părți

ClayTenis precizează că antrenorului Juan Carlos Ferrero i-ar fi plăcut să continue colaborarea cu numărul unu mondial, însă ar fi existat „dezacorduri importante între Ferrero și tatăl lui Alcaraz” referitoare la modul în care urma să fie gestionată cariera lui Carlos.

Javier de Diego, jurnalist specializat în tenis pentru Radioul Național din Spania (RNE), a confirmat ipoteza potrivit căreia au existat neînțelegeri de factură contractuală. „Relația s-a destrămat după ce părțile au eșuat în a atinge un acord în negocierea noului contract,” a comunicat sursa numită.

