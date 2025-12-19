Liderul mondial Carlos Alcaraz a anunțat încheierea colaborării cu antrenorul Juan Carlos Ferrero. Numărul unu ATP și antrenorul său au fost împreună pe tot parcursul carierei profesionale a tenismenului din Murcia, o carieră în care a câștigat 24 de titluri, dintre care șase de Grand Slam.

Mesajul lui Carlos Alcaraz după despărțirea de Juan Carlos Ferrero

Ferrero fusese ales antrenorul anului de către omologii săi, alături de Samuel Lopez. Juanqui este singurul care a primit această distincție de două ori, câștigând-o și în 2022.

Samuel Lopez va rămâne antrenorul lui Alcaraz pentru sezonul următor și îl va însoți la Australian Open.

„Îmi este foarte greu să scriu această postare… După mai bine de șapte ani împreună, eu și Juanki am decis să încheiem perioada noastră împreună ca antrenor și jucător. Îți mulțumesc că mi-ai îndeplinit visele din copilărie. Am început această călătorie când eram doar un copil și, în tot acest timp, m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât și în afara lui. Și m-am bucurat din plin de fiecare pas alături de tine”, a scris Carlitos pe contul său de Instagram.

Jucătorul de tenis a continuat: „Am ajuns în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive ar trebui să se despartă, ar trebui să fie de acolo de sus. Din locul spre care am muncit mereu și am aspirat mereu să ajungem. Atât de multe amintiri îmi revin în minte, încât a alege doar una nu ar fi corect. M-ați ajutat să cresc ca sportiv, dar mai presus de toate, ca persoană. Și ceva ce prețuiesc enorm: m-am bucurat de acest proces. Voi lua asta cu mine, călătoria pe care am împărtășit-o”.

Carlos Alcaraz: „Acum vine o perioadă de schimbare pentru amândoi”

„Acum vine o perioadă de schimbare pentru amândoi, noi aventuri și noi proiecte. Dar sunt sigur că le vom înfrunta în mod corect, dând tot ce avem mai bun, așa cum am făcut-o întotdeauna. Adăugând mereu valoare. Vă doresc tot binele din suflet în tot ceea ce va urma. Rămân cu liniștea sufletească de a ști că nu am lăsat nimic nespus, că am pus totul la dispoziția fiecăruia. Mulțumesc pentru tot, Juanki!”, se încheie declarația, preluată de Marca.

O aventură începută la nivelul ITF și încheiată în vârful ATP

Ferrero și Alcaraz au convenit de comun acord să încheie o aventură de succes care a început în turneele ITF și se termină în vârful tenisului mondial.

„Astăzi este o zi dificilă. Una în care e greu să găsești cuvintele. A spune la revedere nu este niciodată ușor, mai ales când există atât de multe experiențe comune. Am muncit din greu, am crescut împreună și am împărtășit momente de neuitat. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru încredere, pentru învățarea pe care mi-ați oferit-o și, mai presus de toate, pentru oamenii care m-au înconjurat de-a lungul acestei călătorii”, a scris Ferrero pe rețele sociale.

