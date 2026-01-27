Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) l-a învins în minimum de seturi pe favoritul gazdelor, australianul Alex De Minaur (26 de ani, 6 ATP), în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Melbourne.

În Arena Rod Laver, jucătorul din Murcia a supraviețuit primului moment realmente dificil, de după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero.

Poate și fără Ferrero: Alcaraz, pentru prima dată calificat în semifinalele Openului Australian

Alcaraz - De Minaur 7-5, 6-2, 6-1, în 2 ore și 18 minute.

În primul set, Alcaraz a condus cu 3-0 la game-uri, dar a trăit adevărate momente de frustrare, văzându-se egalat la trei și la cinci, după ce, de la 3-3, s-a făcut 5-3 pentru spaniol.

La a patra minge de set, după trei break-uri văzute în cinci game-uri, o priveliște mai rară în tenisul masculin, Alcaraz s-a detașat de numărul 6 ATP, iar seturile doi și trei au confirmat diferența valorică.

6-2, 6-1 s-a impus Alcaraz, în seturile finale, grație a câte două break-uri semnate pe serviciul adversarului, spaniolul reușind astfel prima calificare a carierei în semifinalele Openului Australian.

