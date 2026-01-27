VIDEO La prima sperietură fără Ferrero, Alcaraz rămâne în picioare și impresionează: duel cu Zverev, în semifinalele Openului Australian

La prima sperietură fără Ferrero, Alcaraz rămâne în picioare și impresionează: duel cu Zverev, în semifinalele Openului Australian
Marcu Czentye
Carlos Alcaraz - Alexander Zverev va fi una dintre semifinalele Openului Australian 2026.

Carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero Tenis ATP Australian Open 2026
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) l-a învins în minimum de seturi pe favoritul gazdelor, australianul Alex De Minaur (26 de ani, 6 ATP), în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Melbourne.

În Arena Rod Laver, jucătorul din Murcia a supraviețuit primului moment realmente dificil, de după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero.

Poate și fără Ferrero: Alcaraz, pentru prima dată calificat în semifinalele Openului Australian

  • Alcaraz - De Minaur 7-5, 6-2, 6-1, în 2 ore și 18 minute.

În primul set, Alcaraz a condus cu 3-0 la game-uri, dar a trăit adevărate momente de frustrare, văzându-se egalat la trei și la cinci, după ce, de la 3-3, s-a făcut 5-3 pentru spaniol.

La a patra minge de set, după trei break-uri văzute în cinci game-uri, o priveliște mai rară în tenisul masculin, Alcaraz s-a detașat de numărul 6 ATP, iar seturile doi și trei au confirmat diferența valorică.

6-2, 6-1 s-a impus Alcaraz, în seturile finale, grație a câte două break-uri semnate pe serviciul adversarului, spaniolul reușind astfel prima calificare a carierei în semifinalele Openului Australian.

Alcaraz - Zverev: scor egal în meciurile directe, 6-6

Adversarul din semifinale va fi Alexander Zverev, care a cedat doar un set în fața „revelației” turneului, Learner Tien, într-un duel încheiat scor 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3), după 3 ore și 11 minute de joc.

Zverev, finalist anul trecut la Melbourne, este unul dintre puținii jucători care au reușit să îl învingă pe Alcaraz de șase ori. Scorul total al meciurilor directe arată egal, 6-6.

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Alcaraz - Zverev: raport de egalitate și în cele patru dueluri în turneele de mare șlem

În turneele de mare șlem, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au întâlnit de patru ori până în prezent, iar scorul duelurilor în Grand Slam-uri înregistrează același raport de echilibru perfect, 2-2.

Zverev l-a învins pe Alcaraz în sferturile Roland Garros 2022 și în sferturile Australian Open 2024, iar spaniolul a trecut de german în sferturile US Open 2023 și în finala Roland Garros 2024.

Cel mai important, din punct de vedere psihologic, în istoria întâlnirilor directe, rămâne momentul finalei de la Paris, din 2024, când Alcaraz a revenit împotriva lui Zverev de la 1-2 la seturi, impunându-se în final 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
