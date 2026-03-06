Juan Carlos Ferrero (46 de ani) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) nu mai colaborează, de la sfârșitul sezonului 2025. După șapte ani în care Ferrero l-a ajutat pe Alcaraz să doboare felurite recorduri și să își atragă în palmares primele șase titluri de mare șlem, jucătorul din Murcia a demonstrat că poate și pe cont propriu, ieșind campion la Melbourne.
Juan Carlos Ferrero, resemnat, dar nu și plin de amărăciune, față de Carlos Alcaraz
Conturându-și marele șlem de carieră la doar 22 de ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care semnează această performanță.
Din această perspectivă, devine și mai dificil de înțeles rigiditatea cu care echipa lui Alcaraz a purtat sau, mai bine spus, a refuzat să poarte negocieri cu Ferrero, în vederea stabilirii noului salariu.
Pe fondul nervozității iscate, Ferrero și Alcaraz s-au despărțit, într-una din cel mai puțin așteptate decizii văzute în tenisul de înalt nivel, în ultimii ani.
Explicându-și atitudinea resemnată față de fostul elev, în care a crezut de la o vârstă fragedă și pentru care a acceptat chiar și un salariu mai mic, după ce colaborase cu Alexander Zverev, Juan Carlos Ferrero a declarat că l-ar îmbrățișa pe Carlos Alcaraz, dacă l-ar vedea acum.
În plus, a explicat de ce a încetat să îl mai urmărească pe rețelele sociale și a lămurit că își dorește să aibă o conversație față în față cu tenismenul spaniol, clasat pe locul întâi al ierarhiei mondiale.
Carlos Alcaraz, număr unu ATP incontestabil, în momentul de față
„Nu îl mai urmăresc, pentru că am nevoie de puțin timp pentru a separa lucrurile. În același timp, îmi apare peste tot, pe Instagram. Deci nu am reușit nimic. Urmăresc conturi de tenis și turnee, așa că e același lucru.
Nu am făcut-o din ciudă. Vreau să îl văd și să îl îmbrățișez. Să normalizez tot ce s-a întâmplat. Cred că încă există o conversație care așteaptă să fie purtată. Mi-ar plăcea,” a recunoscut Juan Carlos Ferrero, potrivit Tiempo de tenis, despre complicata relație pe care o are, în aceste momente, cu ibericul Carlos Alcaraz.