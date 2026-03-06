Juan Carlos Ferrero (46 de ani) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) nu mai colaborează, de la sfârșitul sezonului 2025. După șapte ani în care Ferrero l-a ajutat pe Alcaraz să doboare felurite recorduri și să își atragă în palmares primele șase titluri de mare șlem, jucătorul din Murcia a demonstrat că poate și pe cont propriu, ieșind campion la Melbourne.

Juan Carlos Ferrero, resemnat, dar nu și plin de amărăciune, față de Carlos Alcaraz

Conturându-și marele șlem de carieră la doar 22 de ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care semnează această performanță.

Din această perspectivă, devine și mai dificil de înțeles rigiditatea cu care echipa lui Alcaraz a purtat sau, mai bine spus, a refuzat să poarte negocieri cu Ferrero, în vederea stabilirii noului salariu.

Pe fondul nervozității iscate, Ferrero și Alcaraz s-au despărțit, într-una din cel mai puțin așteptate decizii văzute în tenisul de înalt nivel, în ultimii ani.