SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | "Meciurile cu Simona ma fac mai buna!" Reactie de campioana a lui Sloane Stephens dupa infrangerea din finala

Sloane Stephens spune ca meciurile cu Simona o fac o jucatoare mai buna si si-a felicitat adversara pentru meciul extraordinar.



"E foarte greu sa joci tenis, dar totul devine mult mai usor cand joci in fata unui asemenea public. Chiar daca am pierdut astazi, am dat totul pe teren. Imi pare rau ca am pierdut, dar nu e chiar atat de rau sa pierzi in fata locului 1. Uneori ai nevoie de astfel de infrangeri pentru a merge mai departe, pentru a deveni mai buna. O felicit pe Simona si pe echipa ei, a fost un meci mare. Duelurile cu Simona ma transforma intr-o jucatoare mai buna.", a spus Sloane Stephens.

"When you play an awesome point and you guys erupt, I get chills in my body"

Runner-Up @SloaneStephens thanks the crowd following an amazing @CoupeRogers final! pic.twitter.com/Gb8U3db3RL