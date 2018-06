Povestea lui Sloane Stephens, adversara Simonei in finala! Tragedia care i-a marcat inceputul carierei si amanunte mai putin stiute: cu ce fotbalist se iubeste

PRO TV transmite finala de la Roland Garros, sambata, incepand cu ora 15:00

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Adversara Simonei Halep din finala de la Roland Garros este Sloane Stephens, americanca de 25 de ani vazuta ca o urmasa a Serenei Williams.

Stephens, locul 10 in clasamentul WTA, se mandreste cu un trofeu de Grand Slam, castigat acasa, la US Open, toamna trecuta.

Sloane Stephens s-a nascut in orasul Plantation, Florida, in 1993. Mama ei, Sybil Smith, a fost prima inotatoare de culoare in echipa Statelor Unite. Si tatal ei, John Stephens, a fost sportiv de performanta, in fotbalul american.

Tragedia care i-a marcat inceputul carierei

Sloane Stephens a inceput tenisul la varsta de 9 ani, iar la 11 a ajuns la o prestigioasa academie de tenis din Florida, Evert Tennis Academy.

In 2009, Sloane Stephens avea 16 ani si era inscrisa pe tabloul de juniori de la US Open. La o zi dupa inceperea turneului, Sloane a primit o lovitura ingrozitoare - tatal ei a murit intr-un accident de masina.

A plecat de la turneu pentru a asista la inmormantarea tatalului sau, dar apoi a revenit si a continuat turneul.

Sloane Stephens se iubeste cu Jozy Altidore, atacant in echipa de fotbal a Statelor United.

Altidore a petrecut 7 sezoane in Europa, la Villarreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ Alkmaar si Sunderland.

Sloane Stephens spune ca surorile Williams si Kim Clijsters sunt jucatoarele care au inspirat-o de-a lungul carierei.