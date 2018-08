SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | Reactii din toata lumea dupa victoria EPICA a Simonei la Rogers Cup

Finala de la Rogers Cup dintre Simona Halep si Sloane Stephens a pornit isteria printre fanii romancei, care au remarcat nivelul de joc foarte ridicat al favoritei lor.

Simona Halep a inceput finala de la Montreal perfect, insa a fost ajunsa din urma de adversara ei si a pierdut avantajul break-urilor. Mai apoi, in tiebreak, cea mai buna tenismena a lumii s-a aflat intr-o situatie incredibila din care a reusit sa iasa cu brio: a fost condusa cu 5-1, dar a revenit si s-a impus 7-6 (6).

Fanii romancei au scris pe Twitter despre finala de la Montreal ca este “nebuna” sau “obositoare”, facand referire la efortul depus de finalistele de la Rogers Cup. Un alt sustinator al constantencei i-a intrebat pe cei de la Nike daca nu cumva considera ca liderul mondial ar merita un echipament special pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. O alta fana a Simonei a scris in timpul finalei ca toti cei care vorbesc urat de ea nu ar trebui sa mai indrazneasca sa spuna ceva rau pe viitor.

Altii au criticat injuriile din timpul meciului, acelea care au facut referire la scandarile politice: “Cineva sa evacueze fanii romani, pur si simplu idiotic/Poate sa le spuna cineva fanilor romani sa taca naibii din gura atata timp cat Halep serveste? Multumesc”, a scris suporterul Simonei pe Twitter.

In final, fanii Simonei au fost fericiti pentru ca favorita lor a mai obtinut un trofeu, al doilea la Montreal si al 18-lea in circuitul WTA.



Can someone tell those idiotic Halep fans to shut the hell up when she's serving?

Thanks.#CoupeRogers