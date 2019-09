ADVERSARE DE TOP pentru Simona Halep la Wuhan! Ce nume sunt pe lista participantelor in China: romanca revine dupa esecul de la US Open

Simona Halep va reveni pe teren saptamana viitoare, la turneul de la Wuhan, din China.

Campioana de la Wimbledon a produs o surpriza neplacuta la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, acolo unde a fost eliminata in turul al doilea.

La Wuhan, Simona Halep va avea adversare de top.

In afara de Serena Williams si Bianca Andreescu, la Wuhan sau inscris toate jucatoarele din TOP 10 WTA.

Astfel, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Kiki Bertens si Belinda Bencic pot fi adversare ale Simonei Halep in China.

Simona Halep a fost prezenta la Wuhan si anul trecut, cand a fost eliminata in turul secund de Dominika Cibulkova cu scorul de 6-0 7-5.

Turneul WTA Premier 5 de la Wuhan se va desfasura in intervalul 22-28 septembrie. Suprafata de joc este hard outdoor, similara cu suprafata de la US Open.

Simona Halep si Bianca Andreescu pot termina anul pe primul loc in clasamentul WTA

Simona Halep ocupa locul 6 in clasamentul WTA, dar vestea buna e ca romanca nu are mai mult de 11 puncte de aparat in sezonul asiatic.

Sezonul WTA 2019 se va incheia pe 3 noiembrie, odata cu finalul Turneului Campioanelor, care se va desfasura in acest an la Shenzhen, in China.

Pana la acel turneu final, Simona Halep mai are 12 oportunitati de participare, insa in cel mai probabil caz jucatoarea din Constanta va alege sa joace in pregatirea Turneului Campioanelor doar la Wuhan, Beijing si Hong Kong.

Programul Simonei Halep pentru restul sezonului 2019

Turneul de la Wuhan, Premier 5 (22-28 septembrie)

Turneul de la Beijing, Premier Mandatory (28 septembrie – 6 octombrie)

Turneul de la Hong Jonk, Premier 5 (7-13 octombrie)

Turneul Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie – 3 noiembrie)