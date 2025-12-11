Walter Zenga a ieșit la atac după Inter - Liverpool: "Absurd, ilogic!"

Meciul a fost decis de un penalty controversat acordat de Felix Zwayer în ultimele minute. Florian Wirtz s-a prăbușit în careul lui Inter, după ce a fost ținut pentru câteva clipe de Alessandro Bastoni. Centralul a lăsat inițial jocul să continue, însă ulterior a fost chemat la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, Zwayer a dictat penalty, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Yann Sommer și i-a adus victoria lui Liverpool.

Walter Zenga critică arbitrajul după Inter - Liverpool: "Decizie ilogică și absurdă"



Walter Zenga (65 de ani), fostul mare portar al lui Inter și fost antrenor în România la FC Național, FCSB sau Dinamo, consideră că Felix Zwayer a luat o decizie "absurdă".



"Singura eroare a lui Bastoni a fost că i-a dat drumul lui Wirtz, însă decizia arbitrului rămâne ilogică și este absurdă. Nu știu ce sunt învățați arbitrii sau la ce se gândesc când trebuie să judece o astfel de fază la monitor, dar e grav dacă nu înțelegi dinamica jocului.



Eu i-aș chema pe arbitrii la antrenamentele echipei și i-aș pune să joace câteva meciuri ca să înțeleagă anumite lucruri.



Nu te poți aștepta de la fundași să se comporte ca niște figurine. Este normal să existe contact, iar un fundaș să țină de tricou un adversar. Cum poți dicta un penalty pentru o ținere în urma căreia adversarul cade cu cinci secund mai târziu?", a spus Zenga, pentru Corriere dello Sport.

