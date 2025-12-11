Walter Zenga a ieșit la atac după Inter - Liverpool: "Absurd, ilogic!"

Meciul a fost decis de un penalty controversat acordat de Felix Zwayer în ultimele minute. Florian Wirtz s-a prăbușit în careul lui Inter, după ce a fost ținut pentru câteva clipe de Alessandro Bastoni. Centralul a lăsat inițial jocul să continue, însă ulterior a fost chemat la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, Zwayer a dictat penalty, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Yann Sommer și i-a adus victoria lui Liverpool.
Walter Zenga critică arbitrajul după Inter - Liverpool: "Decizie ilogică și absurdă"
Walter Zenga (65 de ani), fostul mare portar al lui Inter și fost antrenor în România la FC Național, FCSB sau Dinamo, consideră că Felix Zwayer a luat o decizie "absurdă".
"Singura eroare a lui Bastoni a fost că i-a dat drumul lui Wirtz, însă decizia arbitrului rămâne ilogică și este absurdă. Nu știu ce sunt învățați arbitrii sau la ce se gândesc când trebuie să judece o astfel de fază la monitor, dar e grav dacă nu înțelegi dinamica jocului.
Eu i-aș chema pe arbitrii la antrenamentele echipei și i-aș pune să joace câteva meciuri ca să înțeleagă anumite lucruri.
Nu te poți aștepta de la fundași să se comporte ca niște figurine. Este normal să existe contact, iar un fundaș să țină de tricou un adversar. Cum poți dicta un penalty pentru o ținere în urma căreia adversarul cade cu cinci secund mai târziu?", a spus Zenga, pentru Corriere dello Sport.
Jucătorii de la Inter au criticat și ei arbitrajul
Așa cum obișnuiește de când antrenează în Serie A, Cristi Chivu s-a ferit să comenteze arbitrajul. După meci, tehnicianul lui Inter s-a limitat să spună: "Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim la binele pe care vrem să-l facem".
Jucătorii au fost însă ceva mai incisivi. Piotr Zielinski și Henrikh Mkhitaryan nu au ezitat să își spună punctul de vedere, admițând în același timp că nici Inter nu a făcut un meci grozav.
"Suntem dezamăgiți și avem un gust amar. Din punctul meu de vedere, acela nu este niciodată un penalty. Din ceea ce s-a văzut pe teren, clar nu a fost penalty. Din nefericire, dacă acestea vor fi considerate faulturi, vor fi numai penalty-uri de acum încolo.
Nu e ușor să jucăm la trei zile. Avem numai meciuri de nivel înalt, multe deplasări, dar prin asta trec toate echipele. Trebuie să ne recuperăm bine și să mergem înainte. Urmează un meci greu în deplasare la Genoa. E nevoie să câștigăm, iar apoi să ne concentrăm la ultimele meciuri din Champions League", a spus Zielinski, potrivit TMW.
"Trebuie să ridicăm capul și să continuăm să muncim. Azi nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar să nu uităm că am înfruntat o echipă mare. Din punctul meu de vedere, meciul trebuia să se încheie la egalitate. Din nefericire, arbitrul a decis să acorde acel penalty fantomă", a spus și Mkhitaryan.