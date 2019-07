HALEP - BUZARNESCU, WIMBLEDON 2019: Cine bate intalneste o fosta lidera WTA! S-a aflat adversara

Halep si Buzarnescu au meci direct pentru prima data in circuitul WTA chiar la Wimbledon 2019, in turul al doilea. Sunt cele mai bine clasate romance din clasamentul mondial, iar multi asteptat un asemenea duel. Chiar daca Simona Halep sta mult mai bine, numarul 7 WTA, Mihaela Buzarnescu are sansa ei, mai ales ca iarba nu e suprafata favorita a fostului lider WTA.

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au aflat cu cine va juca in turul 3 castigatoarea de azi.



SIMONA HALEP SAU MIHAELA BUZARNESCU VS VICTORIA AZARENKA LA WIMBLEDON 2019!

Castigatoarea meciului Halep - Buzarnescu de la Wimbledon se va duela cu Victoria Azarenka in turul al treilea. Si Azarenka a fost lider mondial si s-a calificat azi in turul doi dupa victorie clara cu Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 6-0 in 62 de minute. Azarenka a atins semifinalele la Wimbledon de doua ori, in 2011 si 2012.



Simona Halep H2H Victoria Azarenka

Simona Halep si Azarenka se cunosc bine. Scorul dintre ele este 2-2, iar ultima intalnire direct a avut loc chiar la Wimbledon in 2017, cand Halep s-a impus cu 7-6; 6-2. Mihaela Buzarnescu nu a jucat niciodata in cariera cu Azarenka.

Victoria Azarenka a petrecut 55 de saptamani pe primul loc in clasamentul WTA, locul 11 all time la acest capitol.