Wimbledon 2019: Buzarnescu a pierdut, dar a castigat respectul tuturor! Ce gest a facut in timpul meciului cu Simona Halep

Mihaela Buzarnescu a facut un meci extraordinar in fata Simonei Halep si a dus meciul in decisiv, la prima intalnire din WTA pentru cele doua jucatoare din Romania. Simona Halep a castigat primul set cu 6-3, iar Buzarnescu a impins meciul in decisiv cu un 6-4 in setul al doilea. In cele din urma, numarul 7 WTA s-a impus in decisiv cu 6-2 si s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon, unde se va duela cu Victoria Azarenka.



Mihaela Buzarnescu a ajutat un spectator!

In setul al doilea, la 4-2 pentru Buzarnescu, unui fan din tribune i s-a facut rau chiar in zona in care se afla jucatoarea din Romania. Aceasta a sarit in ajutorul sau si i-a oferit o sticla de apa. WTA a observat gestul si a laudat-o pe Buzarnescu prin contul de Twitter WTA Insider.

