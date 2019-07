HALEP - BUZARNESCU, WIMBLEDON 2019: Cu cine a luat masa Simona inainte de meci. FOTO

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se intalnesc in premiera in turul al doilea de la Wimbledon 2019. Cele doua au mai avut un singur duel, insa in 2008, cand Halep s-a impus in doua seturi. Ambele jucatoare isi cauta forma de anul trecut, cand Halep era lider mondial, iar Miki ocupa locul 23 in lume.



Simona Halep a luat masa cu Darren Cahill!



Inainte de meciul cu Mihaela Buzarnescu, Simona Halep a luat masa alaturi de Virginia Ruzici si Darren Cahill, fostul ei antrenor. Australianul se afla la Wimbledon in calitate de comentator TV si nu putea rata ocazia de a sta de vorba cu fosta sa eleva. Cahill a luat un an de pauza, dar Simona Halep spera sa-l convinga sa revina din iarna alaturi de ea. "Anul asta e de relaxare, ma ocup si de alte aspecte ale vietii", a spus ea inainte de duelul cu Buzarnescu.

"Draguta poza, Darren", a comentat Simona Halep la poza Simonei.



Antrenata de Daniel Dobre in acest moment, Simona Halep primeste ajutor si din partea lui Ion Tiriac la Wimbledon.

