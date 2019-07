"Simona Halep nu mai e la acelasi nivel!" Expertii Wimbledon 2019 avertizeaza inaintea duelului cu Buzarnescu. Cota pentru o surpriza

Simona Halep e favorita sa se impuna in meciul cu Mihaela Buzarnescu, insa expertii avertizeaza ca putem avea parte si de o surpriza.

Cele mai bine clasate jucatoare din Romania in clasamentul WTA se dueleaza in turul 2 de la Wimbledon 2019. Locul 7 WTA, Simona Halep e favorita pe hartie in fata Mihaelei Buzarnescu, picata pe locul 53 in clasamentul mondial. La casele de pariuri, Halep are cota 1.14 sa se califice in turul al treilea, in timp ce surpriza produsa de Buzarnescu are cota 5.5.

Trei jurnalisti britanici specializati in tenis mizeaza pe Simona Halep, dar avertizeaza asupra faptului ca romanca nu e mai la nivelul de anul trecut.

Simona Halep - Mihaela Buzarnescu: Halep nu mai e la nivel ridicat!





"In cea mai buna forma a ei, Simona Halep ar castiga fara probleme acest meci, dar a trecut ceva vreme de cand n-am mai vazut-o la nivel ridicat. Cred ca Buzarnescu va profita de asta", scrie Jim Smith, cel care crede ca meciul se va incheia in 3 seturi.

Tracey Essex nu-i da nicio sansa Mihaelei Buzarnescu, despre care spune ca trebuie sa fie in forma carierei ca sa se impuna, iar asta nu e cazul in acest moment. "E dificil sa o bati pe Simona Halep cand esti la capacitate maxima, iar asta nu e cazul in acest moment. Simona Halep castiga in doua seturi".



"Acest meci e prea bun pentru turul 2. Buzarescu era cap de serie daca nu avea probleme de sanatate. Dar asta e norocul tragerii la sorti. O sa fie un meci mare iar Halep ar trebui sa se impuna la limita in trei seturi", scrie si Yesh Ginsburg.

Simona Halep - Mihaela Buzarnescu. Cote pariuri

O victorie a Simonei Halep in trei seturi are cota 3.5, in timp ce o victorie a Mihaelei Buzarnescu cu 2-0 are cota 10, iar o victorie cu 2-1 e are cota 8.0!

Urmareste meciul dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu live pe Sport.ro incepand cu ora 15:00!