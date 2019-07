Momentul care A ENERVAT-O pe Buzarnescu! Fanii i-au dat dreptate Mihaelei: "Teribila decizie! Dezgustator ce s-a intamplat!" Ce s-a intamplat in ultimul game al meciului cu Halep

Simona Halep a castigat prima intalnire cu Mihaela Buzarnescu din circuitul WTA, in turul 2 la Wimbledon.

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au dus confruntarea pana in setul decisiv, acolo unde Halep a castigat cu 6-2. Primul set a fost castigat de Halep, 6-3, in timp ce Buzarnescu s-a impus in setul al doilea, scor 6-4.

Cel mai tensionat moment al partidei a avut loc in chiar ultimul game al meciului. Atunci Buzarnescu a servit, Halep a intors mingea in aut, fapt semnalat si de unul dintre arbitrii de linie, insa arbitra de scaun a hotarat ca Buzarnescu a servit initial direct in aut.

Mihaela Buzarnescu s-a certat pret de cateva secunde cu arbitra de scaun, insa decizia nu a mai putut fi intoarsa. Fanii care au urmarit partida i-au dat dreptate Mihaelei Buzarnescu si au comentat in termeni duri decizia arbitrilor.



"Teribila decizie!", sau "Dezgustator ce s-a intamplat. Ar trebui sa se rejoace meciul de la acel punct. Decizia a costat-o meciul pe Buzarnescu", au fost doar cateva dintre reactiile categorice ale fanilor pe retelele de socializare.