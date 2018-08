SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | Atac INCREDIBIL din partea antrenorului Serenei: "Nimeni nu stie ce inseamna sa fii lider mondial!"

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Antrenorul Serenei Williams lanseaza acuzatii la adresa jucatoarelor din topul tenisului feminin si este de parere ca lipsa unei sportive care sa domine circuitul reprezinta o problema a sportului alb.

Intr-un interviu acordat pentru revista Tennis Magazine, Mouratoglou a vorbit despre incheierea perioadei de dominare a elevei lui si despre ce a urmat in tenisul feminin, cand pe locul 1 au urcat pe rand Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki si Simona Halep: "Cred ca schimbarile de lider dauneaza tenisului! Fanii au nevoie de staruri pe care sa le priveasca drept modele. Aproape nimeni nu stie cine e lider mondial acum. Lipseste constanta. Publicul vrea sa priveasca rivalitati mari. Nu poti construi un superstar! Ori esti, ori nu esti! Evident, sunt mule jucatoare bune, inclusiv la academia mea. Dar au ceea ce le trebuie pentru a deveni superstaruri? E greu de zis", a afirmat tehnicianul francez.

Luni, 13 august, Simona Halep va fi lider WTA pentru a 41-a saptamana! Pana atunci, Simona Halep se afla in asteptarea marii finale de la Rogers Cup, pe care o va disputa contra americancei Sloane Stephens. Meciul va avea loc in aceasta seara, de la ora 20:30. Simona Halep conduce cu 6-2 la intalnire directe cu sportiva in varsta de 25 de ani. Simona Halep a castigat ultimele 5 meciuri contra lui Sloane Stephens, ultima fiind chiar finala Roland Garros.