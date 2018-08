Simona Halep - Sloane Stephens, finala Rogers Cup | Liderul mondial, cu prima sansa la castigarea trofeului: cotele la pariuri

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona Halep se afla in asteptarea marii finale de la Rogers Cup, pe care o va disputa contra americancei Sloane Stephens. Meciul va avea loc in aceasta seara, de la ora 20:30. Simona Halep conduce cu 6-2 la intalnire directe cu sportiva in varsta de 25 de ani. Simona Halep a castigat ultimele 5 meciuri contra lui Sloane Stephens, ultima fiind chiar finala Roland Garros.

Jurnalistii de la realsport101 au dat un verdict clar in privinta finalei de la Montreal, desemnand-o pe romanca din fruntea clasamentului mondial principala favorite in vederea castigarii marelui trofeu in Canada.

"Ambele jucatoare vin in finala dupa ce au jucat un tenis fenomenal pe durata intregii saptamani, in Canada. Performanta Simonei in fata Carolinei Garcia, de exemplu, a fost incredibila. De partea cealalta, Stephens a fost dezarmanta din punct de vedere al calitatii tenisului prestat contra Svitolinei, in semifinale. Ceea ce ar putea fi un avantaj in perspectiva finalei e factorul psihologic. Simona o conduce clar pe Sloane la meciurile directe, iar in ultima partida disputata a revenit fantastic in finala de la Roland Garros. Halep are acea aura de campioana, care o va ajuta sa castige al doilea sau titlu in Canada, dar diferentele vor fi foarte mici”, noteaza sursa citata.

Nici la pariuri nu e mai prejos. Simona Halep are o cota de 1,57, in timp ce adversara sa are o cota de 2,43. Simona Halep va juca pentru a treia oara in finala de la Rogers Cup. Liderul mondial a reusit sa castige acest turneu pn 2016. Sloane Stephens este la prima incercare de a castiga trofeul din Canada.