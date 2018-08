Cine cel mai fermacator jucator din circuit? Dar cea mai amuzanta colega? Halep a raspuns fara sa stea prea mult pe ganduri

Simona Halep a raspuns unei provocari lansate de organizatorii de la Montreal.

Liderul mondial din WTA se afla in asteptarea marii finale de la Rogers Cup, pe care o va disputa contra americancei Sloane Stephens. Simona a fost provocata sa aleaga care este cel mai fermecator jucator din circuit, dar si cea mai amuzanta colega de breasla.

Fara nicio clipa de ezitare, romanca de pe locul 1 WTA l-a ales pe Roger Federer ca fiind cel mai fermecator jucator din circuit, aceeasi parere avand-o si Petra Kvitova, in timp ce Genie Bouchard l-a nominalizat pe Rafael Nadal. Sloane Stephens, finalista de la Montreal, l-a ales pe Gael Monfils din Franta la aceasta categorie.

La intrebarea care este cea mai amuzanta colega/cel mai amuzant coleg din circuit, Halep a ales-o pe principala sa rivala in cursa pentru locul 1 mondial, daneza Caroline Wozniacki. Aceasta a nominalizat-o pe buna ei prietena, Serena Williams.

Simona Halep o va intalni pe Sloane Stephens in finala de la Rogers Cup. Liderul WTA a reusit sa o invinga pe sportiva din Statele Unite ale Americii in finala Open-ului francez. Simona Halep conduce cu 6-2 la intalnire directe cu sportiva in varsta de 25 de ani. Simona Halep a castigat ultimele 5 meciuri contra lui Sloane Stephens, ultima fiind chiar finala Roland Garros.