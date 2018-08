SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | Ultimul meci a fost MAGIC! Amintirea celei mai mari performante din ultimii 30 de ani! VIDEO

Simona Halep vs Sloane Stephens e LIVE pe www.sport.ro de la 20:30.

Simona Halep s-a calificat in finala Rogers Cup dupa 6-4; 6-1 cu Ashleigh Barty din Australia. Simona joaca a cincea finala din acest an, in fata unei fete cunoscute. Sloane Stephens, adversara pe care a invins-o in finala Roland Garros anul acesta, cea mai mare performanta pentru tenisul romanesc din ultimii 30 de ani. Atunci, o arena plina de romani a cantat imnul alaturi de Simona Halep, care si-a confirmat statutul de lider autoritar al clasamentului mondial WTA.

Acum, cele doua se dueleaza la Montreal, in finala Rogers Cup. Sloane Stephens si-a recunoscut statutul de outsidera, insa ea ramane totusi o adversara puternica. Anul trecut, Sloane castiga US Open.

"Trebuie sa respecti jucatoarea din fata ta. Ea este numarul 1 mondial, eu sunt numarul trei mondial, deci calculele hartiei spun ca n-ar trebui sa o bat. Dar in sport orice se poate intampla. Bineinteles, mi-as dori sa castig", a declarat Stephens inaintea finalei.

Simona e concentrata 100% pe finala de la Montreal si spune ca nu se gandeste momentan la US Open, ultimul Grand Slam al anului. "Pentru mine fiecare turneu e important, gandul meu este departe de US Open, vreau sa termin cu bine aici. Vreau sa ma concentrez doar pe turneul asta, e important pentru mine. Incerc sa ma odihnesc, sa ma relaxez, inaintea unei finale am emotii, dar sunt emotii pozitive, ma bucur de ce fac pe teren si nu vreau sa ma gandesc la rezultat. Incerc sa dau tot ce am mai bun pe teren ca sa castig", a spus Simona Halep.

Invingatoarea din finala Rogers Cup va primi un cec in valoare de 520.000 de dolari si 1.000 de puncte WTA. Sportiva care va pierde finala va primi 600 de puncte WTA si 250.000 de dolari.