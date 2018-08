SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | Reeditarea finalei de la Roland Garros in ultimul act la Rogers Cup! Cand se joaca meciul

Simona Halep - Sloane Stephens este finala de la Rogers Cup, editia 2018.

Simona Halep si-a aflat adversara din finala Rogers Cup. Sloane Stephens se va lupta cu Halep pentru trofeul de la Montreal. Simona Halep - Sloane Stephens este o reeditare a finalei Roland Garros din acest an.



Sloane Stephens s-a calificat in finala dupa ce a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-3, pe Elina Svitolina.



Simona Halep - Sloane Stephens, finala Rogers Cup 2018, se va disputa in aceasta seara, ora 20:30.