FOTO | Imaginea anului in tenisul mondial: fotografie din vestiarul lui Halep dupa meciul cu Barty! "Rezultatul a 4 meciuri in 48 de ore!"

Simona Halep a exemplificat intr-o postare pe Instagram cum se simt cele patru meciuri jucate in doar 48 de ore.

Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in minimul de seturi, 6-4, 6-1 pe australianca Ashleigh Barty, sambata, in penultimul act al competitiei.

Sportiva noastra a raspuns la o provocare lansata de Svetlana Kuznetsova pe profilul ei de Instagram. Simona a facut o fotografie care a devenit virala in mediul online la scurt timp dupa ce a fost publicata. Liderul mondial din WTA s-a pozat cu fata in jos, “cazuta la datorie”, dar tinand racheta de tenis in maini, semn ca totusi are totul sub control, dovada fiind calificarea in finala de la Montreal. “Acesta este rezultatul a 4 meciuri in 48 de ore”, a scris Simona pe Instagram care a provocat si ea la randu-i pe Irina Begu, Horia Tecau, Andrei Pavel si Rennae Stubbs.

Anterior acestei postari, Simona s-a plans de modul in care-I sunt programate meciurile. "Am impresia ca cei de la WTA sunt putin cam suparati pe mine si incearca sa ma traga in jos! Cel putin cand vine vorba de programari. Si sunt foarte suparata din cauza asta. Nu ma plang in general de programari, dar mi-a ajuns. Nu m-am simtit deloc bine cand m-am trezit de dimineata. Daca va uitati pest program, cred ca sunt tenismena cu cel mai prost program in aceasta saptamana. Si asta se intampla la fiecare turneu", a declarat Simona Halep pe un ton grav.

Chiar si asa, cea mai buna tenismena a lumii continua sa joace foarte bine in Canada si sa inainteze in competitie, iar azi va juca marea finala la Montreal! Calificarea in finala ii asigura Simonei Halep un cec de 254.425 dolari si 585 de puncte WTA. Luni, Simona Halep va fi lider WTA pentru a 41-a saptamana! Simona Halep a castigat turneele de la Shenzen si Roland Garros anul acesta si a pierdut finale la Australian Open si Roma in 2018.